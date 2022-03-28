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Haberler Galeri Migros Ramazan Paketi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Bereket, Lezzet, Ziyafet Kolisi içinde hangi ürünler var?

Migros Ramazan Paketi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Bereket, Lezzet, Ziyafet Kolisi içinde hangi ürünler var?

Migros Ramazan paketi fiyatları belli oldu. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in başlamasına kısa süre kala, Migros marketler zinciri tarafından Ramazan paketleri satışa çıkarıldı. Bereket, Lezzet ve Ziyafet kolisi olarak satışa çıkan Migros Ramazan paketlerinin fiyatlarına ve içeriğine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Migros Ramazan Paketi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Bereket, Lezzet, Ziyafet Kolisi içinde hangi ürünler var? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 11:22
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Migros Ramazan Paketi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Bereket, Lezzet, Ziyafet Kolisi içinde hangi ürünler var?

Migros Ramazan Paketi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Ramazan ayının başlamasına kısa süre kala Migros Ramazan paketleri satışa çıktı. Her yıl bereket, lezzet ve ziyafet Ramazan paketlerini müşterilerin beğenisine sunan Migros, bu sene bu paketlerin içerisinde neler olduğunu açıkladı. Peki, Migros Ramazan Paketi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Bereket, Lezzet, Ziyafet Kolisi içinde hangi ürünler var? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Migros Ramazan Paketi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Bereket, Lezzet, Ziyafet Kolisi içinde hangi ürünler var?

MİGROS RAMAZAN PAKETİ FİYATI NE KADAR?

Migros Ramazan Bereket Paketi içerisinde toplam 13 ürün bulunuyor. Bereket paketi 99,90 liradan satılıyor.

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Migros Ramazan Paketi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Bereket, Lezzet, Ziyafet Kolisi içinde hangi ürünler var?

MİGROS LEZZET PAKETİ FİYATI NE KADAR?

Migros Ramazan Lezzet Paketi içerisinde toplam 22 ürün bulunuyor. Bereket paketi 169,90 liradan satılıyor.

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Migros Ramazan Paketi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Bereket, Lezzet, Ziyafet Kolisi içinde hangi ürünler var?

MİGROS ZİYAFET PAKETİ FİYATI NE KADAR?

Migros Ramazan Ziyafet Paketi içerisinde toplam 31 ürün bulunuyor. Ziyafet paketi 269,90 liradan satılıyor.

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Migros Ramazan Paketi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Bereket, Lezzet, Ziyafet Kolisi içinde hangi ürünler var?

Ramazan Bereket Paketi İçindekiler:
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
Orkide Ayçiçek Yağı 1 L
Mutlu Burgu Makarna 500 G
Mutlu Spaghettı Makarna 500 G
Tukaş Domates Salçası 830 G
Eriş Un 1 Kg