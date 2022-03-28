Migros Ramazan Paketi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Bereket, Lezzet, Ziyafet Kolisi içinde hangi ürünler var?

Migros Ramazan paketi fiyatları belli oldu. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in başlamasına kısa süre kala, Migros marketler zinciri tarafından Ramazan paketleri satışa çıkarıldı. Bereket, Lezzet ve Ziyafet kolisi olarak satışa çıkan Migros Ramazan paketlerinin fiyatlarına ve içeriğine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Migros Ramazan Paketi fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Bereket, Lezzet, Ziyafet Kolisi içinde hangi ürünler var? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.03.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 11:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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