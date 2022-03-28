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İstanbul Boğazı’nda ekipler hipotermi geçiren şahsı kurtarmak için zamanla yarıştı!
İstanbul Boğazı Rumeli Kavağı kıyısında kız arkadaşıyla tartıştığı için deniz kenarına gelen 27 yaşındaki genç, iddiasına göre yanlışlıkla suya düştü. Uzun zaman su içinde kalan ve hipotermi geçiren genç bir müddet sonra kendini kaybetti. Ekiplerin zamanla yarışarak halatlarla sahile inerek müdahale ettiği genç, sahil güvenlik botuyla alınarak karaya alınıp hastaneye kaldırıldı. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.