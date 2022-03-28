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İstanbul Boğazı’nda ekipler hipotermi geçiren şahsı kurtarmak için zamanla yarıştı!

İstanbul Boğazı Rumeli Kavağı kıyısında kız arkadaşıyla tartıştığı için deniz kenarına gelen 27 yaşındaki genç, iddiasına göre yanlışlıkla suya düştü. Uzun zaman su içinde kalan ve hipotermi geçiren genç bir müddet sonra kendini kaybetti. Ekiplerin zamanla yarışarak halatlarla sahile inerek müdahale ettiği genç, sahil güvenlik botuyla alınarak karaya alınıp hastaneye kaldırıldı. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.03.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 10:55
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İstanbul Boğazı’nda ekipler hipotermi geçiren şahsı kurtarmak için zamanla yarıştı!

Olay, geçen gün saat 16.30 sularında Sarıyer Rumeli Kavağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşıyla tartışan 27 yaşındaki Muhammet Ali Eliaçık, sahil kenarına inerek hava almak istedi.

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İstanbul Boğazı’nda ekipler hipotermi geçiren şahsı kurtarmak için zamanla yarıştı!

BİR ANLIK DALGINLIKLA DENİZE DÜŞTÜ

Genç iddiaya göre, bir anlık dalgınlığı sonucu dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmediği için denizde çırpınmaya başlayan genç, güç bela kendini karaya attı. Bir süre sonra sahilde balık tutan bir vatandaş, gencin karada hakaretsiz bir şekilde yattığını görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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İstanbul Boğazı’nda ekipler hipotermi geçiren şahsı kurtarmak için zamanla yarıştı!

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sahile inişin uçurumdan olduğu fark edilince itfaiye ekipleri bariyerlere halat bağlayarak aşağıya indi.

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İstanbul Boğazı’nda ekipler hipotermi geçiren şahsı kurtarmak için zamanla yarıştı!

HİPOTERMİ GEÇİREN GENÇ İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Gence ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak gencin bilincinin kapalı olduğu ve hipotermi geçirdiğinin fark edilmesi ve sedyeyle taşınamayacağının anlaşılması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Bir süre sonra denizden sahile yanaşan sahil güvenlik ekipleri, sedyeye konulan genci bota alarak cadde üzerindeki bir iskeleye çıkarttı.

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İstanbul Boğazı’nda ekipler hipotermi geçiren şahsı kurtarmak için zamanla yarıştı!

Ambulansa konulan genç tedavi edilmek üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal ve Eğitim Hastanesine kandırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.