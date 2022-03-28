İstanbul Boğazı’nda ekipler hipotermi geçiren şahsı kurtarmak için zamanla yarıştı!

HİPOTERMİ GEÇİREN GENÇ İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Gence ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak gencin bilincinin kapalı olduğu ve hipotermi geçirdiğinin fark edilmesi ve sedyeyle taşınamayacağının anlaşılması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Bir süre sonra denizden sahile yanaşan sahil güvenlik ekipleri, sedyeye konulan genci bota alarak cadde üzerindeki bir iskeleye çıkarttı.