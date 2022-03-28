CarrefourSA Ramazan paketi fiyatları ne kadar? Klasik, Süper, Mega, Lüks CarrefourSA 2022 Ramazan kolisi içinde neler var?

CarrefourSA Ramazan'a özel hazırladığı erzak kolilerini, farklı içerik seçenekleriyle satışa çıkardı. 4 farklı kategoride satışa çıkarılan CarrefourSA Ramazan paketlerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Klasik, süper, mega ve lüks olmak üzere 4 erzak paketi içeriğine ve fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, CarrefourSA Ramazan paketi fiyatları ne kadar? Klasik, Süper, Mega, Lüks CarrefourSA 2022 Ramazan kolisi içinde neler var? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.03.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 11:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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