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Haberler Galeri CarrefourSA Ramazan paketi fiyatları ne kadar? Klasik, Süper, Mega, Lüks CarrefourSA 2022 Ramazan kolisi içinde neler var?

CarrefourSA Ramazan paketi fiyatları ne kadar? Klasik, Süper, Mega, Lüks CarrefourSA 2022 Ramazan kolisi içinde neler var?

CarrefourSA Ramazan'a özel hazırladığı erzak kolilerini, farklı içerik seçenekleriyle satışa çıkardı. 4 farklı kategoride satışa çıkarılan CarrefourSA Ramazan paketlerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Klasik, süper, mega ve lüks olmak üzere 4 erzak paketi içeriğine ve fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, CarrefourSA Ramazan paketi fiyatları ne kadar? Klasik, Süper, Mega, Lüks CarrefourSA 2022 Ramazan kolisi içinde neler var? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 11:50
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CarrefourSA Ramazan paketi fiyatları ne kadar? Klasik, Süper, Mega, Lüks CarrefourSA 2022 Ramazan kolisi içinde neler var?

CarrefourSA'nın 2022 Ramazan paketi fiyatları ne kadar? Ramazan ayında gelenek haline gelen, hayırseverlerin ihtiyaç sahibi kişilere bağış yapmak için tercih ettiği, iftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan Ramazan kolileri CarrefourSA'da 4 farklı paket olarak satışa çıktı. Peki, CarrefourSA Ramazan paketi fiyatları ne kadar? Klasik, Süper, Mega, Lüks CarrefourSA 2022 Ramazan kolisi içinde neler var? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CarrefourSA Ramazan paketi fiyatları ne kadar? Klasik, Süper, Mega, Lüks CarrefourSA 2022 Ramazan kolisi içinde neler var?

CARREFOURSA RAMAZAN KLASİK PAKETİ FİYATI NE KADAR?

CarrefourSA Ramazan Klasik Paketi içerisinde toplam 14 ürün bulunuyor. Klasik Ramazan Kolisi fiyatı 109,90 liradan satılıyor.

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CarrefourSA Ramazan paketi fiyatları ne kadar? Klasik, Süper, Mega, Lüks CarrefourSA 2022 Ramazan kolisi içinde neler var?

CARREFOURSA RAMAZAN SÜPER PAKETİ FİYATI NE KADAR?

CarrefourSA Ramazan Süper Paketi içerisinde toplam 22 ürün bulunuyor. Süper Ramazan Kolisi fiyatı 179,90 liradan satılıyor.

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CarrefourSA Ramazan paketi fiyatları ne kadar? Klasik, Süper, Mega, Lüks CarrefourSA 2022 Ramazan kolisi içinde neler var?

CARREFOURSA RAMAZAN MEGA PAKETİ FİYATI NE KADAR?

CarrefourSA Ramazan Mega Paketi içerisinde toplam 26 ürün bulunuyor. Mega Ramazan Kolisi fiyatı 229,90 liradan satılıyor.

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CarrefourSA Ramazan paketi fiyatları ne kadar? Klasik, Süper, Mega, Lüks CarrefourSA 2022 Ramazan kolisi içinde neler var?

CARREFOURSA RAMAZAN LÜKS PAKETİ FİYATI NE KADAR?

CarrefourSA Ramazan Lüks Paketi içerisinde toplam 34 ürün bulunuyor. Lüks Ramazan Kolisi fiyatı 289,90 liradan satılıyor.