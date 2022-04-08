Saniyeler sonrası felaket! Kargo uçağı ortadan ikiye bölündü

HAVADA 3 TUR ATMIŞ

Uçağın acil iniş yaptığı ve parçalandığı anlar ise kameraya yansıdı. Alınan ilk bilgilere göre, uçağın havada 3 tur yapmak zorunda kaldığı bildirildi. Bunun nedeni ise Boeing 757 tipi uçakların yakıt boşaltamıyor olması ve iniş için uçağın daha hafif hale gelmesinin gerekli olması.

UÇAK 22 YAŞINDA

Uçağın 22 yaşında olduğu ifade edildi. Tayvanlı bir şirkete ait olan uçak öncelerde yolcu uçağıydı, ancak daha sonra kargo uçağı haline getirildi.