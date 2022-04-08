Saniyeler sonrası felaket! Kargo uçağı ortadan ikiye bölündü
Almanya merkezli bir uçak, Kosta Rika'dan havalandıktan 25 dakika sonra arızalanarak başkent San Jose'ye inmek zorunda kaldı. İniş yapan uçak ikiye bölündü. Uçaktaki personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 08.04.2022
12:08
Almanya merkezli kargo şirketi DHL'ye ait Boeing 757 tipi kargo uçağında, Juan Santamaria Havalimanından kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi. Mekanik arıza yaşadığı belirtilen uçak, 25 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı.
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SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Havalimanına acil iniş yapan uçak, pist sonunda dönerek kırıma uğradı. İkiye bölünen uçakta bulunan 2 mürettebat üyesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
MÜRETTEBAT UYARMIŞ
Mürettebatın, yetkilileri "hidrolik bir sorun" konusunda uyardığı belirtilirken, kaza ülkenin en büyük havaalanındaki operasyonların aksamasına neden oldu.Kargo uçağının tehlikeli madde taşıdığı ifade edilirken, havaalanı acil durum alarmı ile kapatıldı.
HAVADA 3 TUR ATMIŞ
Uçağın acil iniş yaptığı ve parçalandığı anlar ise kameraya yansıdı. Alınan ilk bilgilere göre, uçağın havada 3 tur yapmak zorunda kaldığı bildirildi. Bunun nedeni ise Boeing 757 tipi uçakların yakıt boşaltamıyor olması ve iniş için uçağın daha hafif hale gelmesinin gerekli olması.
UÇAK 22 YAŞINDA
Uçağın 22 yaşında olduğu ifade edildi. Tayvanlı bir şirkete ait olan uçak öncelerde yolcu uçağıydı, ancak daha sonra kargo uçağı haline getirildi.
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