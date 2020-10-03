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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Kan grubunuza göre işte zararlı ve faydalı o besinlerin listesi

Sağlık bir yaşam için doğru beslenmek şart! Bilim insanları her geçen gün yeni tespit ettikleri gelişmelerle insalığa ışık tutmaya devam ediyor. Bazı besinlerin tüketildiği kan gruplarına göre fayda/zarar gösterebildiği tespit edildi. Örneğib, uykuluk A, B, AB kan grubu için zararlıyken 0 kan grubu için faydalı olduğunu belirlendi.

Peki kan grubunuza göre nasıl beslenmelisiniz? Hangi besinler hangi kan grubuna iyi geliyor? Yanıtı haberimizde...

Giriş Tarihi: 03.10.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 21:56
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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Kan grubunuza göre işte zararlı ve faydalı o besinlerin listesi

Kan grubu, insan kanındaki antikorlara bakılarak, kanın özelliğini belirtmek için oluşturulmuş sınıflandırma sistemidir. A, B, AB ve 0 türleri mevcuttur.

Bundan bağımsız olarak, Rh (+) değeri veya (-) değerinde olabilir.

Bu iki sistemin kombinasyonundan 8'li kan grubu tablosu oluşmuştur

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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Kan grubunuza göre işte zararlı ve faydalı o besinlerin listesi

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler kanser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var.

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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Kan grubunuza göre işte zararlı ve faydalı o besinlerin listesi

Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.

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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Kan grubunuza göre işte zararlı ve faydalı o besinlerin listesi

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi.

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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Kan grubunuza göre işte zararlı ve faydalı o besinlerin listesi

Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi