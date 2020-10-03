Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Kan grubunuza göre işte zararlı ve faydalı o besinlerin listesi

Sağlık bir yaşam için doğru beslenmek şart! Bilim insanları her geçen gün yeni tespit ettikleri gelişmelerle insalığa ışık tutmaya devam ediyor. Bazı besinlerin tüketildiği kan gruplarına göre fayda/zarar gösterebildiği tespit edildi. Örneğib, uykuluk A, B, AB kan grubu için zararlıyken 0 kan grubu için faydalı olduğunu belirlendi.

Peki kan grubunuza göre nasıl beslenmelisiniz? Hangi besinler hangi kan grubuna iyi geliyor? Yanıtı haberimizde...