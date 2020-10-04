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Haberler Galeri Bilim insanları Mısır'da bulunan 2 bin 500 yıllık tabutlar karşısında şaşkına döndü

Bilim insanları Mısır'da bulunan 2 bin 500 yıllık tabutlar karşısında şaşkına döndü

Bilim insanlarının Mısır'daki tarihi eser araştırmaları devam ederken bulunan 2 bin 500 yıllık tabutlar hayrete düşürdü. Bilim insanları Mısır'da bulunan 59 tabutun ilk incelemeler sonucu, milattan önce 6. ve 7. yüzyıllarda hüküm süren 26. firavun hanedanlığı dönemine ait olduklarının ortaya çıktığını söyledi.

Giriş Tarihi: 04.10.2020 01:24 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 01:25
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Bilim insanları Mısır'da bulunan 2 bin 500 yıllık tabutlar karşısında şaşkına döndü

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, ülkede 2 bin 500 yıllık 59 tabut bulunduğu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kahire'nin batısındaki Sakkara arkeolojik sit alanında, derinlikleri 10 ila 12 metre arasında değişen 3 gömütte renkli 59 ahşap tabut bulunduğu duyuruldu.

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Bilim insanları Mısır'da bulunan 2 bin 500 yıllık tabutlar karşısında şaşkına döndü

Söz konusu keşfin kamuoyuna duyurulması için sit alanında düzenlenen basın toplantısına Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani'nin yanı sıra 60 büyükelçi ile 200'ü aşkın yerli ve yabancı basın mensubu katıldı.

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Bilim insanları Mısır'da bulunan 2 bin 500 yıllık tabutlar karşısında şaşkına döndü

Basın toplantısında Anani, iyi korunmuş vaziyetteki tabutların üzerinde yapılan ilk incelemeler sonucu, milattan önce 6. ve 7. yüzyıllarda hüküm süren 26. firavun hanedanlığı dönemine ait olduklarının ortaya çıktığını söyledi.

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Bilim insanları Mısır'da bulunan 2 bin 500 yıllık tabutlar karşısında şaşkına döndü

Anani, tabutların bulunduğu keşif kapsamında ayrıca onlarca bronz heykel bulunduğunu kaydetti.

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Bilim insanları Mısır'da bulunan 2 bin 500 yıllık tabutlar karşısında şaşkına döndü

Mısır'da yerli ve yabancı misyonlar tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.