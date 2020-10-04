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Bilim insanları Mısır'da bulunan 2 bin 500 yıllık tabutlar karşısında şaşkına döndü
Bilim insanlarının Mısır'daki tarihi eser araştırmaları devam ederken bulunan 2 bin 500 yıllık tabutlar hayrete düşürdü. Bilim insanları Mısır'da bulunan 59 tabutun ilk incelemeler sonucu, milattan önce 6. ve 7. yüzyıllarda hüküm süren 26. firavun hanedanlığı dönemine ait olduklarının ortaya çıktığını söyledi.
Giriş Tarihi: 04.10.2020 01:24 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 01:25
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