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Haberler Galeri Vatandaşa bayramı zehir ettiler! Birkaç "kendini bilmez"in yaptığı az kalsın faciaya neden oluyordu

Vatandaşa bayramı zehir ettiler! Birkaç "kendini bilmez"in yaptığı az kalsın faciaya neden oluyordu

Gaziosmanpaşa'da 2'si arka camdan dışarı sarkan 4 kişinin bulunduğu otomobil, sokakta park halinde olan bir araca çarptıktan sonra fırına girdi. Fırındaki 2 kişi yaralanırken kaza sırasında sosyal medyadan canlı yayın yapan otomobildekiler olay yerinden kaçtı. Kaza anı fırının güvenlik kamerasına da yansıdı.

Giriş Tarihi: 03.05.2022 13:29 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 13:41
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Vatandaşa bayramı zehir ettiler! Birkaç kendini bilmezin yaptığı az kalsın faciaya neden oluyordu

Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük 4 kişi, otomobille mahallede gezmeye başladı.

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Vatandaşa bayramı zehir ettiler! Birkaç kendini bilmezin yaptığı az kalsın faciaya neden oluyordu

Arka koltukta bulunan 2 kişi camdan dışarı sarkarak yolculuk yaparken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki bir araca çarptı daha sonra da fırına girdi.

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Vatandaşa bayramı zehir ettiler! Birkaç kendini bilmezin yaptığı az kalsın faciaya neden oluyordu

Otomobildeki 4 kişi, fırındakilerin şaşkın bakışları arasında sanki hiç bir şey olmamış gibi otomobilin camlarından çıkarak kaçtı. Kazada, fırında bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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Vatandaşa bayramı zehir ettiler! Birkaç kendini bilmezin yaptığı az kalsın faciaya neden oluyordu

Fırında ise hasar oluştu. Otomobilin dükkana giriş anları, iş yerinin güvenlik kamerasına, 4 kişinin olay yerinden kaçış anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Vatandaşa bayramı zehir ettiler! Birkaç kendini bilmezin yaptığı az kalsın faciaya neden oluyordu

Bu arada, sosyal medyadan canlı yayında olan otomobildekiler, kaza anını görüntülemiş oldu. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.