Vatandaşa bayramı zehir ettiler! Birkaç kendini bilmezin yaptığı az kalsın faciaya neden oluyordu

HaberlerGaleriVatandaşa bayramı zehir ettiler! Birkaç "kendini bilmez"in yaptığı az kalsın faciaya neden oluyordu
Vatandaşa bayramı zehir ettiler! Birkaç "kendini bilmez"in yaptığı az kalsın faciaya neden oluyordu
Gaziosmanpaşa'da 2'si arka camdan dışarı sarkan 4 kişinin bulunduğu otomobil, sokakta park halinde olan bir araca çarptıktan sonra fırına girdi. Fırındaki 2 kişi yaralanırken kaza sırasında sosyal medyadan canlı yayın yapan otomobildekiler olay yerinden kaçtı. Kaza anı fırının güvenlik kamerasına da yansıdı.
Giriş Tarihi: 03.05.2022 13:29Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 13:41