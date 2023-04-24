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Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı: Sıcaklıklar düşüyor! Kuvvetli yağış kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelerde Marmara Bölgesi başta olmak üzere sıcaklıkların ülke genelinde düşmesi ve yağış bekleniyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:25
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Meteoroloji’den yeni hafta için uyarı: Sıcaklıklar düşüyor! Kuvvetli yağış kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Düzce hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Edirne'nin güneyi, Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den yeni hafta için uyarı: Sıcaklıklar düşüyor! Kuvvetli yağış kapıda

Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji’den yeni hafta için uyarı: Sıcaklıklar düşüyor! Kuvvetli yağış kapıda

MARMARA
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra güneyi sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji’den yeni hafta için uyarı: Sıcaklıklar düşüyor! Kuvvetli yağış kapıda

EGE

Parçalı, iç kesimleri çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji’den yeni hafta için uyarı: Sıcaklıklar düşüyor! Kuvvetli yağış kapıda

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz( Hatay haric) ile Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı