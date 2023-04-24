24 Nisan 2023, Pazartesi
Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı: Sıcaklıklar düşüyor! Kuvvetli yağış kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelerde Marmara Bölgesi başta olmak üzere sıcaklıkların ülke genelinde düşmesi ve yağış bekleniyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:25
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