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Dikran Masis hakkında flaş iddia! Eski damadı Şafak Susamcıoğlu'ndan şok sözler: Çiçek, böcek, eroin...
Son dakika haberi | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından "Emlak Kralı" olarak bilinen Dikran Masis'in avukatı Semih Şen hakkında devam eden soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Tamamlanan soruşturma sonrası Semih Şen hakkında Dikran Masis'in eski damadı Şafak Susamcıoğlu'nu tehdit etme gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istendi.
Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:00Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 10:05