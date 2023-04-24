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Dikran Masis hakkında flaş iddia! Eski damadı Şafak Susamcıoğlu'ndan şok sözler: Çiçek, böcek, eroin...

Son dakika haberi | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından "Emlak Kralı" olarak bilinen Dikran Masis'in avukatı Semih Şen hakkında devam eden soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Tamamlanan soruşturma sonrası Semih Şen hakkında Dikran Masis'in eski damadı Şafak Susamcıoğlu'nu tehdit etme gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istendi.

Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 10:05
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Dikran Masis hakkında flaş iddia! Eski damadı Şafak Susamcıoğlu’ndan şok sözler: Çiçek, böcek, eroin...

Emlak kralı Eskidji Müzayede'nin sahibi ünlü işadamı Dikran Masis'in eski damadı Şafak Susamcıoğlu, eski kayınpederinin avukatı Şemih Şen'in işyerine gelerek kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu.

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Dikran Masis hakkında flaş iddia! Eski damadı Şafak Susamcıoğlu’ndan şok sözler: Çiçek, böcek, eroin...

Susamcıoğlu şikayet dilekçesinde, "Eski kayınpederim Dikran Masis'in vekili sıfatıyla 21 Aralık 2020'de işyerime gelen avukat Semih Şen ile boşanma sürecine ilişkin görüşme oldu. Semih Şen olay günü, 'Bak ben Dikran Masis'in avukatıyım. Dikran adına geliyorum. Bak bu boşanma protokolünü imzalayacaksın. İmzalamazsan başına çok işler açarım.

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Dikran Masis hakkında flaş iddia! Eski damadı Şafak Susamcıoğlu’ndan şok sözler: Çiçek, böcek, eroin...

Sen bu adamların kim olduğunu biliyorsun. Hayatınla oynarlar. Sana ve ailene yazık olur. Dikran Bey ile konuşayım. Sana malum konudan dolayı para ve yazlık verelim. Keyfine bak. Çocuğu da bırak bunlara ondan sonra ne halin varsa gör. Bak hakim savcı benim elimde. Seni süründürürüm.

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Dikran Masis hakkında flaş iddia! Eski damadı Şafak Susamcıoğlu’ndan şok sözler: Çiçek, böcek, eroin...

Bu saatten sonra ayağını denk al. Hepinizin a..k..Görürsünüz siz. Siz kiminle dans ettiğinizi bilmiyorsunuz. Bunların hesabını sorarım. Dikran Bey ile ananızı s.." şeklinde ifadeler kullandığını belirtti.

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Dikran Masis hakkında flaş iddia! Eski damadı Şafak Susamcıoğlu’ndan şok sözler: Çiçek, böcek, eroin...

BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ
Sabah'ın haberine göre şikayet üzerine inceleme başlatan Adalet Bakanlığı avukat Semih Şen hakkında soruşturma izni verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Semih Şen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.