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MGM'den 6 kent için sarı kodlu uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor | İstanbul, Ankara, İzmir... | İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Kavurucu sıcaklar yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Birçok bölgede sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, bugünden itibaren, Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde yarın gece yarısına kadar etkili olacağı öngörülüyor. Çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca MGM, 6 il içinde sarı kodlu uyarılarda da bulundu. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? Sarı kodla uyarılan 6 il hangileri? Kuvvetli fırtına ve yağış İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale'de bekleniyor mu? İşte 5 günlük hava tahmin raporu…

Giriş: 29.06.2024 19:50 Güncelleme: 29.06.2024 20:49
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MGM’den 6 kent için sarı kodlu uyarı! O ilerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor | İşte 5 günlük hava tahmin raporu…

Kavurucu sıcaklar yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Birçok bölgede sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Peki, önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?

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MGM’den 6 kent için sarı kodlu uyarı! O ilerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor | İşte 5 günlük hava tahmin raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayınladı.

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MGM’den 6 kent için sarı kodlu uyarı! O ilerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor | İşte 5 günlük hava tahmin raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugünden itibaren, Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde yarın gece yarısına kadar etkili olacağı öngörülüyor.

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MGM’den 6 kent için sarı kodlu uyarı! O ilerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor | İşte 5 günlük hava tahmin raporu…

Çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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MGM’den 6 kent için sarı kodlu uyarı! O ilerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor | İşte 5 günlük hava tahmin raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Isparta, Burdur, Sivas, Sinop, Tokat, Van çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.