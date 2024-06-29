MGM'den 6 kent için sarı kodlu uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor | İstanbul, Ankara, İzmir... | İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Kavurucu sıcaklar yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Birçok bölgede sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, bugünden itibaren, Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde yarın gece yarısına kadar etkili olacağı öngörülüyor. Çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca MGM, 6 il içinde sarı kodlu uyarılarda da bulundu. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? Sarı kodla uyarılan 6 il hangileri? Kuvvetli fırtına ve yağış İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale'de bekleniyor mu? İşte 5 günlük hava tahmin raporu…