Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı! 3 şehrimiz zirveye demir attı

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor'un gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma sonuçları yayımlandı. Dünya genelindeki en güzel 100 şehri sıralayan bu çalışmada, Türkiye üç farklı şehriyle listeye adını yazdırdı. İstanbul, Antalya ve Muğla gibi turistik cazibe merkezleri, kültürel ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıkarak dünya çapında takdir topladı.