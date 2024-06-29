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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı! 3 şehrimiz zirveye demir attı

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor'un gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma sonuçları yayımlandı. Dünya genelindeki en güzel 100 şehri sıralayan bu çalışmada, Türkiye üç farklı şehriyle listeye adını yazdırdı. İstanbul, Antalya ve Muğla gibi turistik cazibe merkezleri, kültürel ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıkarak dünya çapında takdir topladı.

Giriş: 29.06.2024 20:38
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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı! 3 şehrimiz zirveye demir attı

Euromonitor'un araştırmasına göre, Türkiye'nin benzersiz kültürel ve doğal zenginlikleriyle ünlü şehirleri öne çıkıyor. Listede Türkiye'yi temsil eden üç şehir yer alıyor. Türkiye'nin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve turistik cazibe merkezleri, dünya genelinde tanınan ve takdir edilen destinasyonlar arasında yer almayı başarıyor.

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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı! 3 şehrimiz zirveye demir attı

İşte dünyanın en güzel şehirleri...

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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı! 3 şehrimiz zirveye demir attı

Paris
Dubai
Madrid

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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı! 3 şehrimiz zirveye demir attı

Tokyo
Amsterdam

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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı! 3 şehrimiz zirveye demir attı

Berlin
Roma