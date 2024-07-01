Parfümünüz böyle görünüyorsa kullanmayın! Aman dikkat!

Yazın çiçek kokuları ve kışın baharatlı rüzgarları ile zengin bir parfüm koleksiyonuna sahip olmak herkesin hayali... Peki, uzun süredir kullandığınız ve her ruh halinize eşlik eden parfümünüzün bozulabileceğini hiç düşündünüz mü? Yiyecekler gibi, parfümler de zamanla etkisini yitirip sağlığınız için risk oluşturabilir. Peki, sevdiğiniz parfümünüzün tazeliğini nasıl koruyacağınızı ve son kullanma tarihini nasıl anlayacağınızı öğrenmek ister misiniz?