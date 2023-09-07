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Haberler Galeri MGM sarı kodlu uyarıyla duyurdu! Akşam 18'den sonra başlayacak! Şiddetiyle 11 ili ayağa kaldıracak, hemen önleminizi alın!

MGM sarı kodlu uyarıyla duyurdu! Akşam 18'den sonra başlayacak! Şiddetiyle 11 ili ayağa kaldıracak, hemen önleminizi alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve İzmir gibi Marmara ve Ege Bölgesi illerinin yanı sıra toplam 29 ilde yağışlı hava etkisini gösterecek. Bu illerden 11'i için ise sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Saat 18'den sonra başlıyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 16:05
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MGM sarı kodlu uyarıyla duyurdu! Akşam 18’den sonra başlayacak! Şiddetiyle 11 ili ayağa kaldıracak, hemen önleminizi alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve İzmir gibi Marmara ve Ege Bölgesi illerinin yanı sıra toplam 29 ilde yağışlı hava etkisini gösterecek. Bu illerden 11'i için ise sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Saat 18'den sonra başlıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MGM sarı kodlu uyarıyla duyurdu! Akşam 18’den sonra başlayacak! Şiddetiyle 11 ili ayağa kaldıracak, hemen önleminizi alın!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Artvin çevreleri, Çanakkale ve Trabzon'un doğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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MGM sarı kodlu uyarıyla duyurdu! Akşam 18’den sonra başlayacak! Şiddetiyle 11 ili ayağa kaldıracak, hemen önleminizi alın!

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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MGM sarı kodlu uyarıyla duyurdu! Akşam 18’den sonra başlayacak! Şiddetiyle 11 ili ayağa kaldıracak, hemen önleminizi alın!

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Artvin çevreleri, Çanakkale ve Trabzon'un doğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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MGM sarı kodlu uyarıyla duyurdu! Akşam 18’den sonra başlayacak! Şiddetiyle 11 ili ayağa kaldıracak, hemen önleminizi alın!

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.