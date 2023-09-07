07 Eylül 2023, Perşembe
MGM sarı kodlu uyarıyla duyurdu! Akşam 18'den sonra başlayacak! Şiddetiyle 11 ili ayağa kaldıracak, hemen önleminizi alın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve İzmir gibi Marmara ve Ege Bölgesi illerinin yanı sıra toplam 29 ilde yağışlı hava etkisini gösterecek. Bu illerden 11'i için ise sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Saat 18'den sonra başlıyor...
Giriş Tarihi: 07.09.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 16:05
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