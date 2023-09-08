Antalya’da taksi şoförünü öldüresiye dövdüler!

"KIRIK ELİMLE BIÇAĞI TUTTUM"

Olay anını anlatmakta güçlük çeken taksi sürücüsü, şunları söyledi, "Eli yüzü düzgün birisiydi. Farklı farklı adreslere yönlendirdi. En son ATM'den para çekti, ben de paramı vereceğini sanmıştım. Bin 555 TL tutmuştu ve kendisini yanlış yollardan götürdüğümü söyledi. Oysa ben o nereye gitmemi istediyse oraya götürdüm. Evine geldik, paramı vermesini istedim. Evden getireceğini para getireceğini söyledi. Yanında bir kişiyle beraber geldi. Birisi kafa tutup 'Çabuk arabaya bin' dedi. 'Siz paramı verin, beladan uzak duralım. Ben yoluma, siz yolunuza gidin' dedim ama dönerken sol arka cebinde silah ve bıçak gördüm. Öbürünün arka cebinde siyah bıçak vardı. 2 kilometre gittik, arabayı durdurdu. Bıçak çıkardı, elimle kendimi korumaya çalışırken arkadaki elimi koltuğun arkasına çevirerek kolumu kırdı. İki elimi de bağladı, diğeri yumruk vurmaya başladı. Darp edip telefonu elimden zorla aldı. Arabanın gözünde bin TL vardı, onları almışlar. Kırık elimle bıçağı tuttum. Tutmasaydım kalbime 4-5 sefer bıçağı saplayacaktı. Gözü çok karaydı. Yardım istedikçe ağzımı kapattılar. Kornaya bastım sürekli, çevreden kurtaranlar olur diye ama kimse çıkmadı. Ardından gaza basıp ilerledim o arabadan atladı, diğeri de fırladı. O fırlama esnasında telefonum arabaya düşmüş, polislerden teslim aldım. 1,5 kilometre sonra Allah razı olsun bir motosikletli genç durdu. Telsizden 'Arkadaşlar darp edildim' diye anons geçtim. O sıra arabadan indiğimde başım dönüyordu ve bayıldım. Ardından yoğun bakımda 4 saat kaldım."