Asitli tehdide tahliye! Hande Baladın’ın hayatını kabusa çevirmişti

"YAZDIKLARIMDAN DOLAYI PİŞMANIM, HANDE BALADIN'DAN ÖZÜR DİLİYORUM''

Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Mustafa Neşeli, "Sosyal medyada ekranıma düşen reklamlardan rahatsız olmam sebebiyle ilgili firmaya ulaşmaya çalışırken firmanın reklam yüzü olan Hande Baladın'ı gördüm. Reklamları engellemek adına kendisine ulaşmaya çalıştım. Bu süreçte bir yakınlık hissetmeye başladım. Müşteki ile ne öncesinde ne de sonrasında herhangi bir şekilde yüz yüze temasımız olmadı. Kendisini tanımam. Bana özel olarak nitelendirilebilecek şekilde durum paylaştığı oldu. Firma binasına gittiğimde beni içeri almadılar, güvenliklerle görüştüm. Ben bipolar hastasıyım, yazdıklarımdan dolayı pişmanım. Hande Baladın'dan özür diliyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim'' ifadelerini kullandı.