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Mezarlıkta tepki çeken görüntü! Kabirden çıkardığı kemiklerle alay etti

Diyarbakır'da mezarlıklarda yer sıkıntısı yaşanması nedeniyle daha önceden ölen kişilerin mezarları, ailelerin onayı alınıp açıldı ve kemikleri poşete konuldu. Mezar açma işlemi yapan R.K. isimli kişinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar tepki çekti. Görüntülerde, R.K.'nin kafatası ve kemikleri poşete fırlattığı ve alay ettiği görüldü. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, zorunluluk halinde birden fazla cenazenin bir mezarda defnedilebileceğini ancak cenaze tamamen çürüyüp toprak haline gelmedikçe mezarın açılmasının doğru olmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 12.09.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 13:46
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Mezarlıkta tepki çeken görüntü! Kabirden çıkardığı kemiklerle alay etti

Diyarbakır'da yer yetersizliği nedeniyle define kapatılan Mardinkapı Mezarlığı'nda vefat eden kişilerin birinci derece yakınlarının talebi üzerine, daha önce vefat eden yakınlarının mezarları açılarak, kemikler toplanıp poşete konulduktan sonra yeni cenazeler oraya gömülüyor.

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Mezarlıkta tepki çeken görüntü! Kabirden çıkardığı kemiklerle alay etti

İçi kemik dolu poşet de yeni cenazenin yanına bırakılarak defin işlemi gerçekleştiriliyor. Mardinkapı Mezarlığı'nda mezar açması için ölenlerin yakınları tarafından tutulan R.K.'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar, tepki çekti.

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Mezarlıkta tepki çeken görüntü! Kabirden çıkardığı kemiklerle alay etti

Paylaşımda, R.K.'nin açılan bazı mezarlardan çıkardığı kafatası ve kemikleri poşetlerin içine fırlattığı, el kol hareketleri yaparak dalga geçtiği görüntüler tepki çekti. Görüntülerde R.K., özensiz şekilde topladığı kemikleri poşetin içine fırlatıyor. R.K., eline aldığı bir kafatasını öpüp, kokladıktan sonra, başını iki yana sallayıp, kendisini çekenlere göstererek poşete atıyor. Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabı kapatıldı.

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Mezarlıkta tepki çeken görüntü! Kabirden çıkardığı kemiklerle alay etti

'LAKAYIT HALİ MAALESEF HOŞ DEĞİL'

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, zaruret halinde birden fazla cenazenin bir kabirde defnedilebileceğini belirterek, "Normal şartlarda bir kabre, yalnız bir cenaze defnedilir. Fakat zaruret halinde birden fazla cenaze defnedilebilir.

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Mezarlıkta tepki çeken görüntü! Kabirden çıkardığı kemiklerle alay etti

Nitekim Resulullah efendimiz Uhut şehitleri için böyle bir uygulama yapmıştır. Fakat bu durumda cenazelerin arası toprak ve benzeri şeyler ile ayrılmalıdır. Dolayısıyla önce defnedilmiş bir cenaze tamamen çürüyüp toprak haline gelmedikçe, kabrin açılması ve ikinci bir cenazenin defnedilmesi caiz değildir.