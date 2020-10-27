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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Diyanet Mevlid Kandili'nde neler yapılır? İşte yapılacak ibadetler... Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Diyanet Mevlid Kandili'nde neler yapılır? İşte yapılacak ibadetler...
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12'nci gününe denk gelen Mevlid Kandili yarın idrak edilecek. Mevlid Kandili öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de bu güne özel oruç tutulup tutulmadığı oldu. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde neler yapılır? İşte Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler...
Giriş Tarihi: 27.10.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 15:57
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili, yarın kutlanacak. İslam tarihinde önemli gün ve geceleri arasında yer alan Mevlid Kandili dualarla idrak edilecek. Mevlid Kandili'ni ibadetlerle geçirecek olan vatandaşlar bu mübarek günde oruç tutulup tutulmadığını araştırıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde neler yapılır? İşte Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli bir takım afv ü mağfirete nail olma, ecr ü sevap kazanma, manevî terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rıza–i İlâhiye ulaşma vesileleri vardır ki, bunlardan bazılarını maddeler hâlinde kısaca ve toplu olarak yeniden hatırlamakta yarar var:
1. Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.
6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.