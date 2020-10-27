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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yaylada gezerken buldu! Kovaya bile sığmadı... Son dakika: Yaylada gezerken buldu! Kovaya bile sığmadı...
Son dakika haberine göre; Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte Acelle Yaylası'nda gezen Musa Yıldız, 620 gram ağırlığında 'mantar' buldu. Yıldız bulduğu mantarı yanında getirdiği kovaya sığdıramadı.
Giriş Tarihi: 27.10.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 14:57
Sakarya'nın Geyve ilçesinde kahve işleten Musa Yıldız, arkadaşlarıyla gezmek için gittiği Akyazı'nın Acelle Yaylası'nda büyük mantar buldu.
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Kovaya sığmayan mantarın 620 gram ağırlığında olduğu belirlendi.
Musa Yıldız, "Fırsat buldukça mantar toplamak için dağlara, yaylalara çıkarım. Topladığım mantarların da satışını yaparım. Acelle Yaylası'nda ilk defa bu büyüklükte karşılaştığım dev 'malkadın mantarı'nı buldum. Bugüne kadar böylesini hiç görmedik. 620 gram gelen bu mantar, bugüne kadar bulduğum en büyük mantar oldu" dedi.
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