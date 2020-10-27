Son dakika: Yaylada gezerken buldu! Kovaya bile sığmadı...

Musa Yıldız, "Fırsat buldukça mantar toplamak için dağlara, yaylalara çıkarım. Topladığım mantarların da satışını yaparım. Acelle Yaylası'nda ilk defa bu büyüklükte karşılaştığım dev 'malkadın mantarı'nı buldum. Bugüne kadar böylesini hiç görmedik. 620 gram gelen bu mantar, bugüne kadar bulduğum en büyük mantar oldu" dedi.