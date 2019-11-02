Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Hicri Rebiülevvel ayına girildi. Rebiülevvel ayının ilk Cuma namazı bugün kılındı. Bilindiği üzere Hicri Rebiülevvel ayının 11. gecesinde Mevlid Kandili idrak ediliyor. Mevlid Kandili, İslam alemi için çok büyük öneme sahip. Mevlid Kandili'ni ibadetler ve dualarla geçirmek isteyenler tarihi araştırmaya başladı. Peki, İşte Mevlid Kandili ile ilgili bilgiler... Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Giriş Tarihi: 02.11.2019 17:21 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 17:26
Mevlid Kandili heyecanla bekleniyor. İslam aleminin en kıymeti gecelerinden olan Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11. günü idrak ediliyor. Mevlid-i Şerif'i hakkı ile yaşamak isteyen vatandaşlar tarihi araştırmaya başladı. Peki, Mevlid Kandli ne zaman? Mevlid Kandili ibadetleri neler? Mevlid Kandili nedir? İşte Mevlid Kandili ile ilgili bilgiler...
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Hicri
Rebiülevvel ayının 11. gününde Mevlid-i Şerif idrak edilecek. Rebiülevvel ayının ilk Cuma namazı bugün kılınacak. 8 Kasım Cuma günü Mevlid Kandili idrak edilecek. MEVLİD KANDİLİ NEDİR? Mevlid Kandili Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum günüdür. Peygamber efendimizin Rebiülevvel ayının 11. günü dünyaya geldiği biliniyor.
Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda
manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir. Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.
İşte
Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce Mevlid güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. ahlâkıyla