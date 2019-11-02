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Müge Anlı Özlem Akusta'nın son görüntülerini yayınladı! Özlem Akusta seri katil kurbanı mı?

Müge Anlı ATV ekranlarında Türkiye'nin gündemine oturan olayını incelemeye devam ediyor. Nilgün Kırlı cinayeti ve kopyası olarak görülen Gülümser Bulut cinayetinin ardından Özlem Akusta olayı herkesi meraklandırdı. Müge Anlı'ya çıkan Özlem Akusta'nın ailesi ortaya çıkan görüntülerle şoke oldu. Son olarak Nilgün Kırlı'nın katili Yunus Kahraman ile görülen Özlem Akusta'nın o görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 02.11.2019 17:49 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 17:51
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Müge Anlı Özlem Akusta'nın son görüntülerini yayınladı! Özlem Akusta seri katil kurbanı mı?

Müge Anlı ATV ekranlarında Türkiye'nin gündemine oturan olayını incelemeye devam ediyor. Nilgün Kırlı cinayeti ve kopyası olarak görülen Gülümser Bulut cinayetinin ardından Özlem Akusta olayı herkesi meraklandırdı. Müge Anlı'ya çıkan Özlem Akusta'nın ailesi ortaya çıkan görüntülerle şoke oldu.

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Müge Anlı Özlem Akusta'nın son görüntülerini yayınladı! Özlem Akusta seri katil kurbanı mı?

Son olarak Nilgün Kırlı'nın katili Yunus Kahraman ile görülen Özlem Akusta'nın o görüntüleri ortaya çıktı.

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Müge Anlı Özlem Akusta'nın son görüntülerini yayınladı! Özlem Akusta seri katil kurbanı mı?

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Renault Clio marka araçtaki Özlem Akusta ve Yunus Kahraman, Karaburun gişelerinde MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Kahraman ilk ifadesinde Akusta'nın Üçkuyular'dan ayrıldığını söylemişti. Ancak ortaya çıkan kamera görüntüleri bunun aksini ispatladı.

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Müge Anlı Özlem Akusta'nın son görüntülerini yayınladı! Özlem Akusta seri katil kurbanı mı?

Yunus Kahraman'ın 31 Mart 2018'de bu aracı kiraladığı ve 2 Nisan'da aracı teslim ettiği belirlenmişti. Emniyet ayrıca, Özlem Akusta'nın banka hesabından 850 lira çekildiğini, başka bir banka hesabından ise para çekilmeye çalışıldığını ancak şifrenin 3 kez yanlış girilmesiyle karta el konulduğunu ortaya çıkarmıştı.

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Müge Anlı Özlem Akusta'nın son görüntülerini yayınladı! Özlem Akusta seri katil kurbanı mı?

DELİLLER ÖRTÜŞÜYOR

Araştırmada paranın 00.44'te çekildiği ve emniyet tutanağına göre Yunus'un 27.06.2018 tarihinde ifade verdiği kıyafet ile ATM kamerasında görülen kişinin kıyafetinin benzediği iddia edildi. ATM kamerasına yansıyan eller ile Kahraman'ın ellerinin de örtüştüğü ortaya çıktı. Ancak Kahraman'ın parayı kendisinin çekmediğini, arabayı bir arkadaşına verdiğini ve kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi.