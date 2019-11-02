Müge Anlı Özlem Akusta'nın son görüntülerini yayınladı! Özlem Akusta seri katil kurbanı mı?
Müge Anlı ATV ekranlarında Türkiye'nin gündemine oturan olayını incelemeye devam ediyor. Nilgün Kırlı cinayeti ve kopyası olarak görülen Gülümser Bulut cinayetinin ardından Özlem Akusta olayı herkesi meraklandırdı. Müge Anlı'ya çıkan Özlem Akusta'nın ailesi ortaya çıkan görüntülerle şoke oldu. Son olarak Nilgün Kırlı'nın katili Yunus Kahraman ile görülen Özlem Akusta'nın o görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 02.11.2019 17:49Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 17:51