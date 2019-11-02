Müge Anlı Özlem Akusta'nın son görüntülerini yayınladı! Özlem Akusta seri katil kurbanı mı?

DELİLLER ÖRTÜŞÜYOR

Araştırmada paranın 00.44'te çekildiği ve emniyet tutanağına göre Yunus'un 27.06.2018 tarihinde ifade verdiği kıyafet ile ATM kamerasında görülen kişinin kıyafetinin benzediği iddia edildi. ATM kamerasına yansıyan eller ile Kahraman'ın ellerinin de örtüştüğü ortaya çıktı. Ancak Kahraman'ın parayı kendisinin çekmediğini, arabayı bir arkadaşına verdiğini ve kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi.