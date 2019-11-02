İstanbul Maratonu saat kaçta koşulacak? Vodofone 41.İstanbul Maratonu güzergahı neresi, ne kadar ödül verilecek?
41. İstanbul Maratonu yarın koşulacak. Vodofone'nin sponsorluğunda gerçekleşecek maratonun sloganı, "İstanbul senin, durma koş" oldu. Her yıl büyük ilgi gören İstanbul Maratonu'na bu yıl 140 bin kişinin katılması bekleniyor. Birçok yardım kuruluşu da İstanbul Maratonu'na katılacak. Yarın gerçekleşecek 41. İstanbul Maratonu'na katılmayı planlayan vatandaşlar başlangıç saati ve güzergahları araştırıyor. Güzergahları araştıranlar arasında araçla yola çıkacak olanlar da yer alıyor. İstanbul Valiliği alternatif güzergahları belirlerken, maraton süresince özel araçların kullanılmamasını tavsiye etti. Peki, İstanbul Maratonu saat kaçta koşulacak? Vodofone 41.İstanbul Maratonu güzergahı neresi, ne kadar ödül verilecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 02.11.2019 12:54Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 13:09