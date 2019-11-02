İstanbul Maratonu saat kaçta koşulacak? Vodofone 41.İstanbul Maratonu güzergahı neresi, ne kadar ödül verilecek?

İstanbul büyük maratona hazır! 41'incisi düzenlenecek Vodofone İstanbul Maratonu yarın koşulacak. İki kıta arasında koşulan tek maraton olan İstanbul Maratonu'nun sloganı, 'İstanbul senin, durma koş' olarak belirlendi. Her yıl katılımcı sayısının arttığı etkinliği 7'den 70'e 140 bin vatandaşın katılması bekleniyor. Sosyal farkındalık projelerinin de desteklendiği maratonda, LÖSEV ve TEV gibi kuruluşlara bağış da toplanıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımın sağlanacağı Vodofone 41.İstanbul Maratonu'nda 306 bin dolar ödül dağıtılacak. Maraton için geniş güvenlik önlemleri alınırken, birçok yol trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapalı yolların alternatifleri de belirlendi. İşte Vodofone 41.İstanbul Maratonu ile ilgili tüm detaylar...