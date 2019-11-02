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İstanbul Maratonu saat kaçta koşulacak? Vodofone 41.İstanbul Maratonu güzergahı neresi, ne kadar ödül verilecek?

41. İstanbul Maratonu yarın koşulacak. Vodofone'nin sponsorluğunda gerçekleşecek maratonun sloganı, "İstanbul senin, durma koş" oldu. Her yıl büyük ilgi gören İstanbul Maratonu'na bu yıl 140 bin kişinin katılması bekleniyor. Birçok yardım kuruluşu da İstanbul Maratonu'na katılacak. Yarın gerçekleşecek 41. İstanbul Maratonu'na katılmayı planlayan vatandaşlar başlangıç saati ve güzergahları araştırıyor. Güzergahları araştıranlar arasında araçla yola çıkacak olanlar da yer alıyor. İstanbul Valiliği alternatif güzergahları belirlerken, maraton süresince özel araçların kullanılmamasını tavsiye etti. Peki, İstanbul Maratonu saat kaçta koşulacak? Vodofone 41.İstanbul Maratonu güzergahı neresi, ne kadar ödül verilecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 02.11.2019 12:54 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 13:09
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İstanbul Maratonu saat kaçta koşulacak? Vodofone 41.İstanbul Maratonu güzergahı neresi, ne kadar ödül verilecek?

İstanbul büyük maratona hazır! 41'incisi düzenlenecek Vodofone İstanbul Maratonu yarın koşulacak. İki kıta arasında koşulan tek maraton olan İstanbul Maratonu'nun sloganı, 'İstanbul senin, durma koş' olarak belirlendi. Her yıl katılımcı sayısının arttığı etkinliği 7'den 70'e 140 bin vatandaşın katılması bekleniyor. Sosyal farkındalık projelerinin de desteklendiği maratonda, LÖSEV ve TEV gibi kuruluşlara bağış da toplanıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımın sağlanacağı Vodofone 41.İstanbul Maratonu'nda 306 bin dolar ödül dağıtılacak. Maraton için geniş güvenlik önlemleri alınırken, birçok yol trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapalı yolların alternatifleri de belirlendi. İşte Vodofone 41.İstanbul Maratonu ile ilgili tüm detaylar...

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İstanbul Maratonu saat kaçta koşulacak? Vodofone 41.İstanbul Maratonu güzergahı neresi, ne kadar ödül verilecek?

"İSTANBUL SENİN, DURMA KOŞ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu "İstanbul senin, durma koş" sloganıyla yarın koşulacak

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İstanbul Maratonu saat kaçta koşulacak? Vodofone 41.İstanbul Maratonu güzergahı neresi, ne kadar ödül verilecek?

Anadolu yakasından start alıp Avrupa yakasında son bulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca tekerlekli sandalye yarışı da bu yıl yapılmaya devam edecek. Geride kalan yıllarda yapılan 10 kilometre yarışı ise bu yıl yapılmayacak.

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İstanbul Maratonu saat kaçta koşulacak? Vodofone 41.İstanbul Maratonu güzergahı neresi, ne kadar ödül verilecek?

'ALTIN' MARATONLAR LİSTESİNDE

İstanbul Maratonu, 2012 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından açıklanan "altın maratonlar" listesinde bulunuyor.

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İstanbul Maratonu saat kaçta koşulacak? Vodofone 41.İstanbul Maratonu güzergahı neresi, ne kadar ödül verilecek?

140 BİN KİŞİ KOŞACAK

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na bu sene 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katılacak.

Yaklaşık 37 bin kişinin çipli koşularda yer alacağı organizasyonda, 100 bin civarında kişinin de halk koşusuna katılması bekleniyor.