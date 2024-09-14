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Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Tesbih namazına nasıl niyet edilir, kaç rekat?

Mevlid Kandili'nde kılınan nafile namazlar, bu mübarek gecede ibadet etmek isteyenler için merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirttiği esaslara göre, kandil gecelerinde eda edilen namazların nasıl kılınacağı ve niyetin nasıl edileceği araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde kaç rekat namaz kılınır? İşte, Mevlid Kandili'nde kılınacak namazla ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.09.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 13:26
Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Tesbih namazına nasıl niyet edilir, kaç rekat?

Mevlid Kandili'nde kılınacak nafile namazın rekat sayısı ve niyet şekli, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen müminlerin gündeminde. Bu mübarek gecede hangi duaların okunacağı ve namazın nasıl kılınacağı merak konusu olurken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği bilgilere göre ibadet detayları araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde kaç rekat namaz kılınmalı ve hangi dualar okunmalı? İşte bu kutsal gecede kılınacak namazın ayrıntıları...

Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Tesbih namazına nasıl niyet edilir, kaç rekat?

Diyanet'ten Kandil Namazı Tavsiyesi: Nasıl Kılınır, Kaç Rekat?

Hz. Peygamber (s.a.s.), mübarek gün ve geceleri ibadetlerle değerlendirmeyi teşvik etmiştir, ancak kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli belirlememiştir. Bu nedenle kandil gecelerinde müminler, nafile namaz kılabilir, Kur'an-ı Kerim okuyabilir ve dualar edebilirler. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu geceleri bağışlanma dilemek ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak değerlendirmemiz gerektiğini vurgular.

Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Tesbih namazına nasıl niyet edilir, kaç rekat?

Kandil Gecesinde Tesbih Namazı: 4 Rekat, 300 Tesbih

Tesbih namazı, Mevlid Kandili'nde kılınabilecek önemli ibadetlerden biridir. Bu namaz, Resûl-i Ekrem (s.a.s.) tarafından amcası Hz. Abbas'a öğretilmiş ve bir ömürde en az bir kez kılınması tavsiye edilmiştir. Tesbih namazı, dört rekattan oluşur ve her rekâtta toplam 75, namazın tamamında ise 300 tesbih çekilir.

Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Tesbih namazına nasıl niyet edilir, kaç rekat?

Tesbih Namazı Nasıl Kılınır?

Tesbih namazına başlarken "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilir. Namaza başladıktan sonra, Sübhâneke duasının ardından 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihi çekilir. Ardından Fâtiha ve sure okunur, ardından 10 tesbih daha yapılır. Rükû, secde ve oturuşlarda da tesbih çekilerek dört rekât tamamlanır.

Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Tesbih namazına nasıl niyet edilir, kaç rekat?

Kandil Gecesinde Oruç Tutmak Müstehap

Mevlid Kandili'nin gündüzünde oruç tutmak da müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), Berat gecesiyle ilgili olarak "O gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz" şeklinde tavsiyede bulunmuştur. Bu uygulama, Mevlid Kandili gibi mübarek geceler için de örnek teşkil etmektedir.