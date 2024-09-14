14 Eylül 2024, Cumartesi
Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Tesbih namazına nasıl niyet edilir, kaç rekat?
Mevlid Kandili'nde kılınan nafile namazlar, bu mübarek gecede ibadet etmek isteyenler için merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirttiği esaslara göre, kandil gecelerinde eda edilen namazların nasıl kılınacağı ve niyetin nasıl edileceği araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde kaç rekat namaz kılınır? İşte, Mevlid Kandili'nde kılınacak namazla ilgili detaylar…
Giriş Tarihi: 14.09.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 13:26