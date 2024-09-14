Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Tesbih namazına nasıl niyet edilir, kaç rekat?

Diyanet'ten Kandil Namazı Tavsiyesi: Nasıl Kılınır, Kaç Rekat?

Hz. Peygamber (s.a.s.), mübarek gün ve geceleri ibadetlerle değerlendirmeyi teşvik etmiştir, ancak kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli belirlememiştir. Bu nedenle kandil gecelerinde müminler, nafile namaz kılabilir, Kur'an-ı Kerim okuyabilir ve dualar edebilirler. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu geceleri bağışlanma dilemek ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak değerlendirmemiz gerektiğini vurgular.