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Haberler Galeri Mevlid Kandili duası Türkçe-Arapça | Mevlid Kandili duası anlamı ve okunuşu

Mevlid Kandili duası Türkçe-Arapça | Mevlid Kandili duası anlamı ve okunuşu

Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunun kutlandığı mübarek bir gece olarak İslam dünyasında büyük bir coşkuyla idrak ediliyor. Bu anlamlı gecede yapılan duaların kalplere huzur ve ferahlık getirdiğine inanılırken, Diyanet İşleri Başkanlığı da bu geceye özel duaların Türkçe ve Arapça okunuşlarını paylaştı. Müslümanlar, Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler ve okunacak dualarla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırmaya devam ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.09.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 13:55
Mevlid Kandili duası Türkçe-Arapça | Mevlid Kandili duası anlamı ve okunuşu

Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunu simgeleyen ve İslam alemi için derin anlam taşıyan mübarek gecelerden biridir. Bu özel gecede yapılan duaların, Müslümanlar arasında kardeşlik ve manevi huzuru pekiştirdiğine inanılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Türkçe ve Arapça dualar ise Mevlid Kandili'nde en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor.

Mevlid Kandili duası Türkçe-Arapça | Mevlid Kandili duası anlamı ve okunuşu

MEVLİD KANDİLİ DUALARI

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mevlid kandili için okunacak çokça ayet ve dua bulunmaktadır. Bu mübarek gecede Müslümanın her ettiği dua kabul olur. Dua edenin duasına Allahu Teala (CC) icabet eder.

Mevlid Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumak ve dinlemek tavsiye edilir. Kulun isteklerini Allah'tan (CC) niyaz etmesi, tövbe ve şükür için dualar etmesi, Peygamber Efendimizin (SAV) şefaatini dilemesi tavsiye edilir.

Mevlid Kandili duası Türkçe-Arapça | Mevlid Kandili duası anlamı ve okunuşu

Efendimiz bu gecede bol bol salavat getirmiştir:

Hz. Peygambere (SAV) en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

Mevlid Kandili duası Türkçe-Arapça | Mevlid Kandili duası anlamı ve okunuşu

Tesbih namazını kılacaklar için mutlaka şu tesbihi ezbere bilmek gerekir:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

Mevlid Kandili duası Türkçe-Arapça | Mevlid Kandili duası anlamı ve okunuşu

MEVLİD KANDİLİ ZİKİRLERİ

Mevlid Kandili'nde

🤲"Lâ ilâhe illallah";
🤲"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";
🤲"Estağfirullah";
🤲"Sübhànallah";
🤲"Elhamdülillâh";
🤲"Allahu ekber";
🤲"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";
🤲"Allah" zikirleri çekilebilir.