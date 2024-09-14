14 Eylül 2024, Cumartesi
Mevlid Kandili duası Türkçe-Arapça | Mevlid Kandili duası anlamı ve okunuşu
Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunun kutlandığı mübarek bir gece olarak İslam dünyasında büyük bir coşkuyla idrak ediliyor. Bu anlamlı gecede yapılan duaların kalplere huzur ve ferahlık getirdiğine inanılırken, Diyanet İşleri Başkanlığı da bu geceye özel duaların Türkçe ve Arapça okunuşlarını paylaştı. Müslümanlar, Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler ve okunacak dualarla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 14.09.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 13:55