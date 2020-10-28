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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Aspirin ölüm riskini azaltıyor mu? Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken araştırma Aspirin ölüm riskini azaltıyor mu? Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken araştırma
Koronavirüsle mücadele için ilaç ve aşı geliştirme mücadelesi veren bilim insanları yaptıkları çalışmada tüm dünyada yaygın olarak kullanılan aspirinle ilgili dikkat çeken sonuç elde ettiğini açıkladı. Uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre hastanede koronavirüs tedavisi gören hastalar arasında düzenli olarak aspirin kullananların virüs kaynaklı ölüm riskinde %47'lik bir düşüş görüldü.
Giriş Tarihi: 28.10.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 10:06
Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Güncel verilere göre dünya çapında koronavirüs vaka sayısı 44 milyona dayanmış durumda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ise dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 164 bin 609 kişi yaşamını yitirdi.
Bilim insanları gece gündüz demeden virüsü yenecek bir aşı geliştirmek ya da tedavisinde etkili olacak bir ilaç bulmak için çalışıyorlar. Amerika'dan bu konuda gelen yeni bir haber ise koronavirüs salgınında umutları artırdı.
Üstelik bu haber hepimizin bildiği ve dünya çapında neredeyse en yaygın olarak kullanılan ilaç olan aspirinle ilgili! Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmaya göre aspirin kullanmak koronavirüste oldukça olumlu sonuçlar sağlıyor.
Uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre hastanede koronavirüs tedavisi gören hastalar arasında düzenli olarak aspirin kullananların virüs kaynaklı ölüm riskinde %47'lik bir düşüş görüldü.