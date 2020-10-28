Aspirin ölüm riskini azaltıyor mu? Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken araştırma

Koronavirüsle mücadele için ilaç ve aşı geliştirme mücadelesi veren bilim insanları yaptıkları çalışmada tüm dünyada yaygın olarak kullanılan aspirinle ilgili dikkat çeken sonuç elde ettiğini açıkladı. Uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre hastanede koronavirüs tedavisi gören hastalar arasında düzenli olarak aspirin kullananların virüs kaynaklı ölüm riskinde %47'lik bir düşüş görüldü.