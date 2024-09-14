14 Eylül 2024, Cumartesi
Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler ve çekilecek zikirler neler?
Bu gece, İslam dünyası için derin manevi anlam taşıyan Mevlid Kandili idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunu temsil eden bu mübarek gece, Rebiülevvel ayının on ikinci gününe rastlıyor. Müslümanlar, dualar, zikirler ve nafile namazlarla Mevlid Kandili'ni ihya etmeye hazırlanırken, bu gece yapılacak ibadetler büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır ve hangi dualar okunur? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.09.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:22