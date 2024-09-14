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Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler ve çekilecek zikirler neler?

Bu gece, İslam dünyası için derin manevi anlam taşıyan Mevlid Kandili idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunu temsil eden bu mübarek gece, Rebiülevvel ayının on ikinci gününe rastlıyor. Müslümanlar, dualar, zikirler ve nafile namazlarla Mevlid Kandili'ni ihya etmeye hazırlanırken, bu gece yapılacak ibadetler büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır ve hangi dualar okunur? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.09.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:22
Mevlid Kandili’nde yapılacak ibadetler ve çekilecek zikirler neler?

Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunu kutlayan ve İslam dünyası için büyük önem taşıyan mübarek bir gece olarak idrak ediliyor. Müslümanlar, bu anlamlı geceyi dualarla, zikirlerle ve çeşitli ibadetlerle geçirmek için hazırlık yapıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte Mevlid Kandili'ne dair merak edilen ibadet ve dua detayları...

Mevlid Kandili’nde yapılacak ibadetler ve çekilecek zikirler neler?

MEVLİD KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER

Mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.
Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Mevlid Kandili’nde yapılacak ibadetler ve çekilecek zikirler neler?

MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUALAR

Allahü Teala, Peygamber Efendimiz için salavat getirmeyi emretmiştir. Âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya geldiği bu gecede yapılacak ibadetlerin en faziletlilerinden bir tanesi de salavat getirmektir. Bunun yanı sıra salavat getirmenin insanı tüm sıkıntılarından arındıracağı da hadis-i şeriflerde müjdelenmiştir.

Mevlid Kandili’nde yapılacak ibadetler ve çekilecek zikirler neler?

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Hz. Peygambere (s.a.s.) Allah Teala'nın salât etmesi, rahmet etmesi; meleklerin salât etmesi, şanının yüceltilmesini dilemeleri; müminlerin salât etmesi ise, dua etmeleri anlamını ifade eder.

Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-u selam getirmeyi emreden bu âyetine binaen, geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş pek çok salâtu selam örnekleri vardır. Hz. Peygambere (s.a.s.) en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Mevlid Kandili’nde yapılacak ibadetler ve çekilecek zikirler neler?

MEVLİD KANDİLİ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Mevlid Kandili'nde "Lâ ilâe illallah";
"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";
"Estağfirullah";
"Sübhànallah";
"Elhamdülillâh";
"Allahu ekber";
"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";
"Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.