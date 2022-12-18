Mevlana Şeb-i Arus törenleriyle anıldı! Tasavvuf dinletisi ve sema gösterisi dikkat çekti

Mevlana Celaleddin-i Rumi, 749. vuslat yıl dönümünde Konya'da düzenlenen törenle anıldı. Mevlana ölüm yıl dönümü dolayısıyla Konya'da düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 749'uncu Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri' kapsamında gerçekleşen 'Şeb-i Arus' törenleriyle anıldı. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Esroy da katıldı. Tasavvuf müziği ve ilahiler ile başlayan etkinlik, semazenlerin sema icrasıyla son buldu.