18 Aralık 2022, Pazar
Mevlana Şeb-i Arus törenleriyle anıldı! Tasavvuf dinletisi ve sema gösterisi dikkat çekti
Mevlana Celaleddin-i Rumi, 749. vuslat yıl dönümünde Konya'da düzenlenen törenle anıldı. Mevlana ölüm yıl dönümü dolayısıyla Konya'da düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 749'uncu Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri' kapsamında gerçekleşen 'Şeb-i Arus' törenleriyle anıldı. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Esroy da katıldı. Tasavvuf müziği ve ilahiler ile başlayan etkinlik, semazenlerin sema icrasıyla son buldu.
Giriş Tarihi: 18.12.2022 01:21 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 01:22
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