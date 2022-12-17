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Haberler Galeri İstanbul'a bir de böyle bakın! Görenler hayran kaldı! Gökyüzü kızıla boyandı vatandaşlar telefona sarıldı

İstanbul'a bir de böyle bakın! Görenler hayran kaldı! Gökyüzü kızıla boyandı vatandaşlar telefona sarıldı

İstanbul'da gün batımıyla birlikte gökyüzünde oluşan kızıllık kartpostallık görüntü oluşturdu. İstanbul'da gün batımıyla birlikte gökyüzünde oluşan kızıllık kartpostallık görüntü oluşturdu. Taksim İstiklal Caddesi'nden kameralara yansıyan görüntüler mest etti. Bu eşsiz manzaraya tanık olan insanlar cep telefonu ile anbean kaydetti.

Giriş Tarihi: 17.12.2022 19:43 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 19:44
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İstanbul’a bir de böyle bakın! Görenler hayran kaldı! Gökyüzü kızıla boyandı vatandaşlar telefona sarıldı
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İstanbul’a bir de böyle bakın! Görenler hayran kaldı! Gökyüzü kızıla boyandı vatandaşlar telefona sarıldı
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İstanbul’a bir de böyle bakın! Görenler hayran kaldı! Gökyüzü kızıla boyandı vatandaşlar telefona sarıldı
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İstanbul’a bir de böyle bakın! Görenler hayran kaldı! Gökyüzü kızıla boyandı vatandaşlar telefona sarıldı
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İstanbul’a bir de böyle bakın! Görenler hayran kaldı! Gökyüzü kızıla boyandı vatandaşlar telefona sarıldı