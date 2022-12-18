HaberlerGaleriKusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye gitti 👨⚕️ Midesinden çıkarılanlar doktorları şoke etti | Tam 1 metre... | Nasıl yuttun onu!
Kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye gitti 👨⚕️ Midesinden çıkarılanlar doktorları şoke etti | Tam 1 metre... | Nasıl yuttun onu!
Elazığ'da gerçekleştirilen operasyon doktor ve hasta yakınlarını şaşkına çevirdi. Diyarbakır'da kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen 15 yaşındaki çocuğun çekilen röntgenini gören doktorlar ve çocuğun ailesi gözlerine inanamadı. Elazığ'da yapılan operasyonla midesinden çıkarılanlar görenleri şaşkına çevirdi. Ameliyatı gerçekleştiren doktor ise "Midesinden çıkararırken zorlandık" dedi.
Giriş Tarihi: 18.12.2022 06:15Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 06:15