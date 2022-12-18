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Haberler Galeri Kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye gitti 👨‍⚕️ Midesinden çıkarılanlar doktorları şoke etti | Tam 1 metre... | Nasıl yuttun onu!

Kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye gitti 👨‍⚕️ Midesinden çıkarılanlar doktorları şoke etti | Tam 1 metre... | Nasıl yuttun onu!

Elazığ'da gerçekleştirilen operasyon doktor ve hasta yakınlarını şaşkına çevirdi. Diyarbakır'da kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen 15 yaşındaki çocuğun çekilen röntgenini gören doktorlar ve çocuğun ailesi gözlerine inanamadı. Elazığ'da yapılan operasyonla midesinden çıkarılanlar görenleri şaşkına çevirdi. Ameliyatı gerçekleştiren doktor ise "Midesinden çıkararırken zorlandık" dedi.

Giriş Tarihi: 18.12.2022 06:15 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 06:15
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Kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye gitti 👨‍⚕️ Midesinden çıkarılanlar doktorları şoke etti | Tam 1 metre... | Nasıl yuttun onu!

DİYARBAKIR'da kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen, çekilen röntgeninde 1 metrelik şarj kablosu ve toka yuttuğu tespit edilen 15 yaşındaki erkek çocuğu, Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonla yuttuğu cisimlerden kurtuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye gitti 👨‍⚕️ Midesinden çıkarılanlar doktorları şoke etti | Tam 1 metre... | Nasıl yuttun onu!

Diyarbakır'da kusma ve bulantı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürülen erkek çocuğunun çekilen röntgeninde, midesinde şarj kablosu ve toka olduğu tespit edildi.

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Kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye gitti 👨‍⚕️ Midesinden çıkarılanlar doktorları şoke etti | Tam 1 metre... | Nasıl yuttun onu!

Bunun üzerine çocuk, ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Üniversitenin Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan ve ekibi tarafından yapılan endoskopik işlemle çocuğun midesindeki kablo ve toka başarıyla çıkarıldı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan çocuk taburcu edildi.

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Kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye gitti 👨‍⚕️ Midesinden çıkarılanlar doktorları şoke etti | Tam 1 metre... | Nasıl yuttun onu!

'KABLOYU ÇIKARIRKEN ZORLANDIK'
Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Yaşar Doğan, kablonun bir ucunun ince bağırsağa geçmesi nedeniyle zorlandıklarını ifade ederek, "Hastanın kusma ve karın ağrısı şikayetleri olması üzerine sağlık kuruluşuna başvurulmuş. Orada yapılan incelemelerde hastanın midesinde kablo tespit edilmesi üzerine bize danışıldı. 112 aracılığıyla hastaya gerekli işlemi yapıp yapmayacaklarını bize sordular. Biz de hastayı bize gönderebileceklerini kendilerine ilettik. Hasta bize geldikten sonra ön hazırlık yapıldı ve gerekli olan açlık süresinin ardından hastaya endoskopik işlem yapıldı. Endoskopik işlemle midedeki kablo çıkarıldı. Kabloyu çıkarırken açıkçası zorlandık, çünkü kablonun bir ucu ince bağırsağa geçmişti. İşlem başarılı bir şekilde sonlandırıldıktan sonra hasta sağlıklı bir şekilde evine gönderildi" dedi.

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Kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye gitti 👨‍⚕️ Midesinden çıkarılanlar doktorları şoke etti | Tam 1 metre... | Nasıl yuttun onu!