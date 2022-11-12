Metrobüste tacizciye vatandaşlardan şiddet! Yaklaşan durakta kaçmak istedi yolcuların elinden kaçamadı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde metrobüste 2 kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 52 yaşındaki Arif Ş. araçtaki diğer yolcular tarafından linç edilmek istendi. Dayak yiyen Arif Ş. emniyet güçlerine teslim edildi.
Giriş Tarihi: 12.11.2022
11:54
Olay, geçen gün akşam saat 18.00 sularında İstanbul'un Avcılar ilçesinde Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı'nda gerçekleşti.
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2 KADINI TACİZ ETTİ
İddiaya göre, Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan Arif Ş., H.K. ve P.U.O. isimli kadınlara tacizde bulundu.
YOLCULAR KAYITISIZ KALMADI
Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş. araçta tutularak dövüldü.
KAÇMAK İSTERKEN YAKALADILAR
Sürücü metrobüs durağına yanaşırken Arif Ş. kapının açılması ile kaçmak isterken tekrar yakalandı.
GÖZALTINA ALINDI
Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri kısa sürede metrobüs durağına sevk edilirken linç edilmek istenen Arif Ş. gözaltına alındı. Biri yabancı uyruklu olmak üzere iki kadın, şüpheliden şikayetçi olurken Hakan Mücahit D. adlı yolcu da görgü tanığı olarak ifade verdi. Şüpheli, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldükten sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi.