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Metrobüste tacizciye vatandaşlardan şiddet! Yaklaşan durakta kaçmak istedi yolcuların elinden kaçamadı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde metrobüste 2 kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 52 yaşındaki Arif Ş. araçtaki diğer yolcular tarafından linç edilmek istendi. Dayak yiyen Arif Ş. emniyet güçlerine teslim edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2022 11:54
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Metrobüste tacizciye vatandaşlardan şiddet! Yaklaşan durakta kaçmak istedi yolcuların elinden kaçamadı

Olay, geçen gün akşam saat 18.00 sularında İstanbul'un Avcılar ilçesinde Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı'nda gerçekleşti.

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Metrobüste tacizciye vatandaşlardan şiddet! Yaklaşan durakta kaçmak istedi yolcuların elinden kaçamadı

2 KADINI TACİZ ETTİ

İddiaya göre, Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan Arif Ş., H.K. ve P.U.O. isimli kadınlara tacizde bulundu.

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Metrobüste tacizciye vatandaşlardan şiddet! Yaklaşan durakta kaçmak istedi yolcuların elinden kaçamadı

YOLCULAR KAYITISIZ KALMADI

Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş. araçta tutularak dövüldü.

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Metrobüste tacizciye vatandaşlardan şiddet! Yaklaşan durakta kaçmak istedi yolcuların elinden kaçamadı

KAÇMAK İSTERKEN YAKALADILAR

Sürücü metrobüs durağına yanaşırken Arif Ş. kapının açılması ile kaçmak isterken tekrar yakalandı.

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Metrobüste tacizciye vatandaşlardan şiddet! Yaklaşan durakta kaçmak istedi yolcuların elinden kaçamadı

GÖZALTINA ALINDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri kısa sürede metrobüs durağına sevk edilirken linç edilmek istenen Arif Ş. gözaltına alındı. Biri yabancı uyruklu olmak üzere iki kadın, şüpheliden şikayetçi olurken Hakan Mücahit D. adlı yolcu da görgü tanığı olarak ifade verdi. Şüpheli, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldükten sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi.