Tantanacı Yaren yakalandı! İstanbul'da turistlerin korkulu rüyasıydı | 128 kaydı var adli kontrolle serbest kaldı

İstanbul Güngören'de yabancı uyruklu grubun yanına giden kadınlar burada çıkardıkları tartışma ve itiş kakış ortamından yararlanıp turistleri soydu. Tantanacılık adı verilen yöntemle soyulan turistler hemen polise gidip şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro ekipleri daha önce 128 kez aynı işi yapan tantanacı Yaren Ç. (25) ve arkadaşlarını gözaltına aldı. Onlarca suç kaydı olan şüpheliler ve Yaren Ç. adli kontrol ile serbest kaldı.