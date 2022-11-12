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Haberler Galeri Tantanacı Yaren yakalandı! İstanbul'da turistlerin korkulu rüyasıydı | 128 kaydı var adli kontrolle serbest kaldı 

Tantanacı Yaren yakalandı! İstanbul'da turistlerin korkulu rüyasıydı | 128 kaydı var adli kontrolle serbest kaldı 

İstanbul Güngören'de yabancı uyruklu grubun yanına giden kadınlar burada çıkardıkları tartışma ve itiş kakış ortamından yararlanıp turistleri soydu. Tantanacılık adı verilen yöntemle soyulan turistler hemen polise gidip şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro ekipleri daha önce 128 kez aynı işi yapan tantanacı Yaren Ç. (25) ve arkadaşlarını gözaltına aldı. Onlarca suç kaydı olan şüpheliler ve Yaren Ç. adli kontrol ile serbest kaldı.

Giriş Tarihi: 12.11.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 11:46
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Tantanacı Yaren yakalandı! İstanbul’da turistlerin korkulu rüyasıydı | 128 kaydı var adli kontrolle serbest kaldı

Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman mahallesi Ahmet Kutsi Tecer Caddesi üzerinde yabancı uyruklu turistler N.A. ve A.N.A.'nın yanına yaklaşan bir grup tantanacılık yapmak suretiyle çantalarından cüzdanlarını aldılar.

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Tantanacı Yaren yakalandı! İstanbul’da turistlerin korkulu rüyasıydı | 128 kaydı var adli kontrolle serbest kaldı

Bu durumu fark eder etmez hemen polise gidip şikayetçi olan turistler şüphelilerin yakalanmasını istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro ekipleri çalışma başlattı.

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Tantanacı Yaren yakalandı! İstanbul’da turistlerin korkulu rüyasıydı | 128 kaydı var adli kontrolle serbest kaldı

HEPSİ SUÇ MAKİNASI

Yapılan çalışmalar sonucunda olay şüphelilerinin daha önce benzer suçlardan 128 Kaydı olan Yaren Ç. 20 suç kaydı olan Tuğçe K., 39 Suç kaydı olan Nuray T. ve 40 defa benzer suçu işlemiş Sevilay K. oldukları tespit edildi.

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Tantanacı Yaren yakalandı! İstanbul’da turistlerin korkulu rüyasıydı | 128 kaydı var adli kontrolle serbest kaldı

Gözaltına alınan şüphelilerin Beyoğlu'nda 2 Fatih'te 2 olmak üzere 4 farklı olaya daha karıştıkları öne sürüldü.

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Tantanacı Yaren yakalandı! İstanbul’da turistlerin korkulu rüyasıydı | 128 kaydı var adli kontrolle serbest kaldı

ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan ve onlarca suç kaydı olan 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüphelide adli kontrol şartı ile serbest kaldı.