26 Temmuz 2022, Salı
Metrobüste iğrenç taciz! Tuhaf sesler çıkardı: Kadın farkedince peş peşe tekme attı
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Şirinevler'den metrobüse binen genç bir kadın, taciz edildiğini farkedince yanında oturan sapığa peş peşe tekme attı. Dayak anları kameralara yansırken ortadan kaybolan şahıs, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından hemen hemen 25 günlük çalışma sonucu tespit edilerek yakalandı.
Giriş Tarihi: 26.07.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 11:41
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