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Metrobüste iğrenç taciz! Tuhaf sesler çıkardı: Kadın farkedince peş peşe tekme attı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Şirinevler'den metrobüse binen genç bir kadın, taciz edildiğini farkedince yanında oturan sapığa peş peşe tekme attı. Dayak anları kameralara yansırken ortadan kaybolan şahıs, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından hemen hemen 25 günlük çalışma sonucu tespit edilerek yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.07.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 11:41
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Metrobüste iğrenç taciz! Tuhaf sesler çıkardı: Kadın farkedince peş peşe tekme attı

Okmeydanı metrobüs durağında geçen günlerde saat 20.00 sularında gerçekleşen olayda, Arzu K. Bahçelievler Şirinevler'de metrobüse bindi. Bu esnada genç kızın arkasından gelen bir kişi aynı araca binerek genç kızın yanına oturdu.

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Metrobüste iğrenç taciz! Tuhaf sesler çıkardı: Kadın farkedince peş peşe tekme attı

TUHAF SESLER ÇIKARMAYA BAŞLADI

Genç kızın iddiasına göre, metrobüs hareket edince şahıs, montunu önüne koyarak tuhaf sesler çıkarmaya başladı.

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Metrobüste iğrenç taciz! Tuhaf sesler çıkardı: Kadın farkedince peş peşe tekme attı
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Metrobüste iğrenç taciz! Tuhaf sesler çıkardı: Kadın farkedince peş peşe tekme attı

PEŞİNDEN GİDEREK SALDIRMAYA DEVAM ETTİ

Neye uğradığını şaşıran şahıs, genç kızın tekmelerinin ardından ayağa kalkarak kurtulmak istedi. Genç kız, şahsın arkasından giderek tekme ve tokat atmaya devam etti.

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Metrobüste iğrenç taciz! Tuhaf sesler çıkardı: Kadın farkedince peş peşe tekme attı

DİĞER YOLCULAR GENÇ KADIN SAKİNLEŞTİRDİ

Tacize uğradığını iddia eden genç kızın sakinleşmesiyle, şahıs duran metrobüsten inerek kayıplara karıştı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Arzu K. emniyete giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, metrobüsün güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.