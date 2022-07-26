Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri: 2022 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi...

Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dinin günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Aşure heyecanı yaşayan vatandaşlar, "Muharrem ayı ne zaman?", "Aşure günü ne zaman?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman başlıyor? İşte Diyanet 2022 Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri...