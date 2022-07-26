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Haberler Galeri Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri: 2022 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi...

Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri: 2022 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi...

Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dinin günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Aşure heyecanı yaşayan vatandaşlar, "Muharrem ayı ne zaman?", "Aşure günü ne zaman?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman başlıyor? İşte Diyanet 2022 Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2022 11:15
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Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri: 2022 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi...

Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman? 2022 Diyanet dinin günler takvimi ile Muharrem ayı başlangıcı ve aşure günü tarihleri duyuruldu. Hicri yılbaşı olarak bilinen Muharrem ayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Muharrem ayı orucu ve bu mübarek günlerde yapılması gerekenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman başlıyor? İşte Diyanet 2022 Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri: 2022 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi...

2022 MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2022 Muharrem ayı: 30 Temmuz Pazartesi Hicri Yılbaşı ile başlayacak.

2022 Aşure günü: 8 Ağustos Pazartesi

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Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri: 2022 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi...

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S.), Muharrem ayının 9-10. veya 10-11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

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Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri: 2022 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi...

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Hz. Muhammed (S.A.S.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.

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Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri: 2022 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi...

Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)

"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)