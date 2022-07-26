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Yüksek sıcaklar geliyor! O ilde yaşayanlar bu tarih ve saate dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ederken Meteoroloji'den uyarılar da peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada, kuzey kesimlerde yer yer sağanak yağışların beklendiği ancak ülke genelinde sıcak havanın hakim olacağı belirtildi. Öte yandan Antalya Valiliği de tarih ve saat vererek vatandaşları uyardı.

Giriş Tarihi: 26.07.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 12:10
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Yüksek sıcaklara dikkat! O ilde yaşayanlar bu tarih ve saate dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri, Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yüksek sıcaklara dikkat! O ilde yaşayanlar bu tarih ve saate dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Yüksek sıcaklara dikkat! O ilde yaşayanlar bu tarih ve saate dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

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Yüksek sıcaklara dikkat! O ilde yaşayanlar bu tarih ve saate dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesinde hava az bulutlu, güneş görülüyor. Sıcaklık ise bölge genelinde 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor.

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Yüksek sıcaklara dikkat! O ilde yaşayanlar bu tarih ve saate dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Ege Bölgesinde gökyüzü bol güneşli. Sıcaklık iç kesimlerde 30 derecelerde, kıyıda ise 36-38 derecelere kadar çıkıyor. Çarşamba günü Denizli'de 40 derece sıcaklık görülmesi bekleniyor.