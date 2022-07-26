HaberlerGaleriYüksek sıcaklar geliyor! O ilde yaşayanlar bu tarih ve saate dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
Yüksek sıcaklar geliyor! O ilde yaşayanlar bu tarih ve saate dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ederken Meteoroloji'den uyarılar da peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada, kuzey kesimlerde yer yer sağanak yağışların beklendiği ancak ülke genelinde sıcak havanın hakim olacağı belirtildi. Öte yandan Antalya Valiliği de tarih ve saat vererek vatandaşları uyardı.
Giriş Tarihi: 26.07.2022 11:32Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 12:10