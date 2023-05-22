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İstanbul’da yürekleri ağza getiren görüntüler! 3 yaşındaki çocuk ölümden böyle döndü

Yürekleri ağza getiren olay dün İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde meydana geldi. 3 yaşındaki çocuk, 4. katındaki dairenin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kaputa düşen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 22.05.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 12:39
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İstanbul’da yürekleri ağza getiren görüntüler! 3 yaşındaki çocuk ölümden böyle döndü

İstanbul'da yaşanan olay, Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesi dün saat 15.00 sularında meydana geldi.

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İstanbul’da yürekleri ağza getiren görüntüler! 3 yaşındaki çocuk ölümden böyle döndü

3 yaşındaki Asel G., 7 katlı apartmanın 4.'üncü kattaki dairenin açık penceresinin kenarına çıktı.

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İstanbul’da yürekleri ağza getiren görüntüler! 3 yaşındaki çocuk ölümden böyle döndü

Pencereden düşen çocuk alt katlarda bulunan çamaşır iplerine takıldıktan sonra park halinde bulunan Velat Yaman'a ait otomobilin üzerine düştü.

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İstanbul’da yürekleri ağza getiren görüntüler! 3 yaşındaki çocuk ölümden böyle döndü

Kaputa düşen çocuk daha sonra yola yuvarlandı.

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İstanbul’da yürekleri ağza getiren görüntüler! 3 yaşındaki çocuk ölümden böyle döndü

Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.