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Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi: ☂ Şemsiyeleri çıkarın! O illere aralıksız yağacak! ☁ 22- 26 ARALIK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu kesimlerde kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji, 10 sarı ve 2 turuncu kodlu uyarı ile vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Antalya il genelinde bugün devam eden sağanak yağış ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ancak, yarın öğleden sonra doğu kıyılarında tekrar kuvvetli yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini...

Giriş Tarihi: 21.12.2023 18:19
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Meteoroloji’den son dakika uyarı geldi: ☂ Şemsiyeleri çıkarın! O illere aralıksız yağacak! ☁ 22- 26 ARALIK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminlerini güncelleyerek vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı. Yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde soğuk ve fırtınalı hava etkisini gösterecek. Peki, yarın İstanbul, Antalya, İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, MGM hava durumu raporu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Meteoroloji’den son dakika uyarı geldi: ☂ Şemsiyeleri çıkarın! O illere aralıksız yağacak! ☁ 22- 26 ARALIK HAVA DURUMU

METEOROLOJİ UYARDI! KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den son dakika uyarı geldi: ☂ Şemsiyeleri çıkarın! O illere aralıksız yağacak! ☁ 22- 26 ARALIK HAVA DURUMU

İHA'nın haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika uyarı geldi: ☂ Şemsiyeleri çıkarın! O illere aralıksız yağacak! ☁ 22- 26 ARALIK HAVA DURUMU

Hava sıcaklığının yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40 ila 70 kilometre/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika uyarı geldi: ☂ Şemsiyeleri çıkarın! O illere aralıksız yağacak! ☁ 22- 26 ARALIK HAVA DURUMU

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU RAPORU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 (Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 (Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)