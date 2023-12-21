21 Aralık 2023, Perşembe
Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi: ☂ Şemsiyeleri çıkarın! O illere aralıksız yağacak! ☁ 22- 26 ARALIK HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu kesimlerde kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji, 10 sarı ve 2 turuncu kodlu uyarı ile vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Antalya il genelinde bugün devam eden sağanak yağış ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ancak, yarın öğleden sonra doğu kıyılarında tekrar kuvvetli yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini...
Giriş Tarihi: 21.12.2023 18:19
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