Ankara’da çöp eve baskın! 3 ton çöp ve 20 bin TL çıktı | Ekipler gözlerine inanamadı

'İKİNCİ EL ÇAMAŞIR VE EŞYA SATIYORUM'

Nurhayat Akbaş, ikinci el ürünleri toplayıp biriktirdiğini ve sattığını söyleyerek, "İkinci el çamaşır ve eşyalar vardı. Belediyenin aldıkları çöp değildi. Ben onları satmak için topladım. Evimin kombisi yok 'yaptırırım' dedim. Çocuğum evlenecek ona yardımcı olayım istiyordum. Mutfağımı falan düzenleyip dolap taktırmak için para biriktirmek istedim. Bunun için çaba göstermiştim. Ama şikayet olmuş, kapıyı kırıp aldılar hepsini" dedi. Nurhayat Akbaş, kendisine teslim edilen parayı da bu şekilde biriktirdiğini söyledi.