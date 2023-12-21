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Ankara'da çöp eve baskın! 3 ton çöp ve 20 bin TL çıktı | Ekipler gözlerine inanamadı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki Nurhayat Akbaş'ın evine zabıta ekipleri gelen kötü kokular sonrası baskın düzenledi. Evden 3 tona yakın çöp çıkarken, atıkların arasında bulunan poşet içindeki 20 bin lira ev sahibine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 21.12.2023 21:03 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 21:03
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Ankara’da çöp eve baskın! 3 ton çöp ve 20 bin TL çıktı | Ekipler gözlerine inanamadı

Ankara'nın Yenimahalle Belediyesi Zabıta Ekipleri, gelen ihbar üzerine Karşıyaka Mahallesi 520. Sokakta bulunan çöp eve operasyon düzenledi.

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Ankara’da çöp eve baskın! 3 ton çöp ve 20 bin TL çıktı | Ekipler gözlerine inanamadı

Karşıyaka'da bir binanın giriş katında oturan Nurhayat Akbaş (55), evinden gelen kötü koku sebebiyle komşuları tarafından şikayet edildi.

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Ankara’da çöp eve baskın! 3 ton çöp ve 20 bin TL çıktı | Ekipler gözlerine inanamadı

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Yenimahalle Zabıta Ekipleri, evde odalar dolusu çöple karşılaştı. Çöpler toplanırken, bazı poşetlerin içine istiflenmiş kağıt ve madeni paralar da dikkati çekti. Zabıta ekipleri, ekseriyeti plastik ve giysi olan toplamda 3 ton çöp çıkardı.

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Ankara’da çöp eve baskın! 3 ton çöp ve 20 bin TL çıktı | Ekipler gözlerine inanamadı

'İKİNCİ EL ÇAMAŞIR VE EŞYA SATIYORUM'
Nurhayat Akbaş, ikinci el ürünleri toplayıp biriktirdiğini ve sattığını söyleyerek, "İkinci el çamaşır ve eşyalar vardı. Belediyenin aldıkları çöp değildi. Ben onları satmak için topladım. Evimin kombisi yok 'yaptırırım' dedim. Çocuğum evlenecek ona yardımcı olayım istiyordum. Mutfağımı falan düzenleyip dolap taktırmak için para biriktirmek istedim. Bunun için çaba göstermiştim. Ama şikayet olmuş, kapıyı kırıp aldılar hepsini" dedi. Nurhayat Akbaş, kendisine teslim edilen parayı da bu şekilde biriktirdiğini söyledi.

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Ankara’da çöp eve baskın! 3 ton çöp ve 20 bin TL çıktı | Ekipler gözlerine inanamadı

ÇAY İÇMEDEN DURAMAM
Ekiplere evini temizletmek istemeyen Akbaş'ın evinden 3 ton çöp ve 20 bin TL para çıktı. Paraları harcamayıp biriktiren Akbaş, ekiplere poşetlerden çıkan paraları değil çayını demlediği su ısıtıcısının nerde olduğunu sordu. Akbaş'ın, eşinden ve çocuklarından ayrı yaşadığı ve sağlık problemlerinin olması dolayısıyla evinde çöp biriktirdiği öğrenildi.