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Ankara'da çöp eve baskın! 3 ton çöp ve 20 bin TL çıktı | Ekipler gözlerine inanamadı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki Nurhayat Akbaş'ın evine zabıta ekipleri gelen kötü kokular sonrası baskın düzenledi. Evden 3 tona yakın çöp çıkarken, atıkların arasında bulunan poşet içindeki 20 bin lira ev sahibine teslim edildi.
Giriş Tarihi: 21.12.2023 21:03Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 21:03