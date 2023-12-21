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Haberler Galeri Antalya'da metrekareye 100 kg yağış uyarısı! Fırtına etkili oluyor | Dev dalgalar metre havaya yükseldi

Antalya'da metrekareye 100 kg yağış uyarısı! Fırtına etkili oluyor | Dev dalgalar metre havaya yükseldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 'turuncu' kodlu uyarıda bulunduğu turizm şehri Antalya'da, dünyaca ünlü falezlere çarpan dev dalgalar 30 metre havaya yükseldi. Birçok kişi ise o anları ölümsüzleştirmek için Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan dalgakıranın üzerine çıktı. Kaleiçi Limanı'nda tekneler beşik gibi sallanırken, THY Antalya'ya yönelik 11 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 21.12.2023 17:34
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Antalya’da metrekareye 100 kg yağış uyarısı! Fırtına etkili oluyor | Dev dalgalar metre havaya yükseldi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya'yı şiddetli yağmur ve fırtınaya karşı 'turuncu' kodlu uyarmıştı. Uyarıda özellikle şehir merkezinde öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kemer, Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metreküp) yağmur beklendiğinin bilgisi paylaşıldı.

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Antalya’da metrekareye 100 kg yağış uyarısı! Fırtına etkili oluyor | Dev dalgalar metre havaya yükseldi

Beklenen fırtına öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kaleiçi Yat Limanı'nda falezlerde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgalar ile birlikte bir önceki dalgada batan tur teknesinin parçalarının da deniz üzerine çıktığı görüldü. Liman içindeki tekneler sahipleri tarafından tekrar bir olumsuzluk yaşanmaması için halatlarla sabitlendi, önlemler alındı.

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Antalya’da metrekareye 100 kg yağış uyarısı! Fırtına etkili oluyor | Dev dalgalar metre havaya yükseldi

TEHLİKEYE RAĞMEN ÖZ ÇEKİM
Dev dalgalar falezleri aşındırırken, yerli ve yabancı turistler dalgaları fotoğraf karelerinde fon olarak kullandı. Yat limanını dalgalardan koruyan dalgakıran ise fotoğraf ve özçekim yapmak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Dalgakıranın üzerinden aşan dalgalara aldırmayan yerli ve yabancı turistler fenere doğru ilerledi. Falezlere çarpan dev dalgalar 30 metre havaya yükseldi. Diğer taraftan şiddetli fırtına dolayısıyla THY'nin Antalya'ya düzenleyeceği 11 seferini iptal ettiği öğrenildi.

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Antalya’da metrekareye 100 kg yağış uyarısı! Fırtına etkili oluyor | Dev dalgalar metre havaya yükseldi

"UZUN ZAMANDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"
Dalgaları izlemek için gelen Mesut Yapar, "Uzun zamandır böylesini görmedim, dalgalar falezlere kadar çıkıyor. Ben bu kadarını düşünmüyordum, sanırım birazdan daha kötü olacak. Umarım olmaz, az önce fotoğraf çektirmek isteyen bir arkadaşımız ıslandı. Bu manzara her zaman da olmaz, değerlendirmek gerekir. Ben şimdi buradan Konyaaltı Sahili'ne gideceğim" dedi.

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Antalya’da metrekareye 100 kg yağış uyarısı! Fırtına etkili oluyor | Dev dalgalar metre havaya yükseldi

YARIN İÇİN UYARI VERİLDİ
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yaptığı son açıklamayla yarın için de uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: