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Antalya'da metrekareye 100 kg yağış uyarısı! Fırtına etkili oluyor | Dev dalgalar metre havaya yükseldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 'turuncu' kodlu uyarıda bulunduğu turizm şehri Antalya'da, dünyaca ünlü falezlere çarpan dev dalgalar 30 metre havaya yükseldi. Birçok kişi ise o anları ölümsüzleştirmek için Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan dalgakıranın üzerine çıktı. Kaleiçi Limanı'nda tekneler beşik gibi sallanırken, THY Antalya'ya yönelik 11 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.