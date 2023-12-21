Antalya’da metrekareye 100 kg yağış uyarısı! Fırtına etkili oluyor | Dev dalgalar metre havaya yükseldi

"UZUN ZAMANDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Dalgaları izlemek için gelen Mesut Yapar, "Uzun zamandır böylesini görmedim, dalgalar falezlere kadar çıkıyor. Ben bu kadarını düşünmüyordum, sanırım birazdan daha kötü olacak. Umarım olmaz, az önce fotoğraf çektirmek isteyen bir arkadaşımız ıslandı. Bu manzara her zaman da olmaz, değerlendirmek gerekir. Ben şimdi buradan Konyaaltı Sahili'ne gideceğim" dedi.



