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İstanbul'da eski koca dehşeti! Elimde flaş disk var bana bir şey olursa…

İstanbul'un Avcılar ilçesinde tüyler ürperten olay meydana geldi. Murat Mimaroğlu eski eşi Pınar İreç'in evine geldi. Burada İreç'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Şahin Arslan ile karşılaşan Mimaroğlu, tartışma başlattı. Evin içinde başlayan tartışma kısa sürede sokağa taştı. Eski eş, eline aldığı bıçak ile Arslan'ı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Giriş Tarihi: 17.08.2022 16:20 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 16:57
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İstanbul’da eski koca dehşeti! Elimde flaş disk var bana bir şey olursa…

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Arslan'ı hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Şahin Arslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Arslan'ın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul’da eski koca dehşeti! Elimde flaş disk var bana bir şey olursa…

Oğlu Şahin Arslan'ın planlı bir şekilde öldürüldüğünü iddia eden anne Fikriye Değirmenci, "Pınar'ın kocası kapıya gelmiş. Aşağıya in diyerek tehdit etmiş. Oğlumda küçük çocuk var uyuyor diyerek aşağıya inmemiş.

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İstanbul’da eski koca dehşeti! Elimde flaş disk var bana bir şey olursa…

Zaten o kadın oğlumu 2 gündür evinde tutuyordu. Dün gece de öldürmüşler. Kocası da tehdit ediyordu, kadında, kocasının ablası da. Hepsinin kanıtı var. Seni kaldırmamız 10 bin TL'ye bakar diyerek tehditte ettiler zaten.

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İstanbul’da eski koca dehşeti! Elimde flaş disk var bana bir şey olursa…

Benim oğlumu ortalıktan kaldıran bu aile. Onlarda suçsuz değiller. Oğlumu geri verecekler bana, o iki çocuğun boynunu bükük koymanın hesabını verecekler. Çocukları babasına çok düşkündü. Nasıl söyleyeceğimizi bilmiyoruz. 36 yaşında oğlum. Nasıl gömeceğim" dedi.

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İstanbul’da eski koca dehşeti! Elimde flaş disk var bana bir şey olursa…

Arslan'ın ablası İlknur Arslan "Gece saat 02.00'da polisler aradı ve kardeşimin hastanede olduğunu söyledi. Gittiğimde kardeşimin vefat ettiğini öğrendim. 2-3 yıldır konuştuğu bir kadın vardı kardeşimin.