İstanbul’da eski koca dehşeti! Elimde flaş disk var bana bir şey olursa…

Zaten o kadın oğlumu 2 gündür evinde tutuyordu. Dün gece de öldürmüşler. Kocası da tehdit ediyordu, kadında, kocasının ablası da. Hepsinin kanıtı var. Seni kaldırmamız 10 bin TL'ye bakar diyerek tehditte ettiler zaten.