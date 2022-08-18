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AKEV yolsuzluğunun detayları ortaya çıktı! Çalışanlar gerçekleri anlattı

Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK), Antalya'nın ilk vakıf üniversitelerinden olan Akev Üniversitesi'ne yönelik sahte diplomadan ihale yolsuzluklarına, ikiz plakadan yasadışı para transferlerine kadar 5 büyük soruşturma yürüttüğü ortaya çıktı. Akev Üniversitesi'nin kurucusu Selahattin Çiçek'in, Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Çalkılıç hakkında yaptığı araştırmada ise bir şok daha yaşadı.

Sabah
Giriş Tarihi: 18.08.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 08:56
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AKEV yolsuzluğunun detayları ortaya çıktı! Çalışanlar gerçekleri anlattı

Ekrem Çalkılıç'ın İstanbul'da bir vakıf üniversitesini dolandırmak suçu başta olmak üzere birçok suçtan yargılandığını öğrenen Çiçek, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kurulu'nu bilgilendirdi, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığa yapılan suç duyuruları, tanık beyanları yapılan yolsuzlukları, sahte fatura ve yasadışı para transferleri gibi birçok gerçeği gözler önüne serdi.

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AKEV yolsuzluğunun detayları ortaya çıktı! Çalışanlar gerçekleri anlattı

İKİZ PLAKALI REKTÖR ARACI

Üniversite rektörüne tahsis edilen aynı marka araç ve aynı kırmızı plakadan iki adet olduğu ihbarı alındı. İhbarda, üniversite rektörüne tahsis edilen aracın kırmızı plakasının çoğaltıldığı, sahte plakalı araç ile hakkında tutuklama kararı bulunan bir suçlunun emniyet güçlerine yakalanmaması için kullanıldığı yer aldı.

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AKEV yolsuzluğunun detayları ortaya çıktı! Çalışanlar gerçekleri anlattı

Söz konusu ihbarın ardından aracın şoförünün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifade ile tüm gerçekler bir bir ortaya çıktı. Olayla ilgili ifadesine başvurulan K.U. "üniversitenin rektörünün makamına tahsisli kırmızı plaka takılı olan 07 AA 004 plaka sayılı Mercedes'in aynısından ikiz plaka ve ikiz araç oluşturarak rektör haricinde Ekrem Çalkılıç'ın da kullandığını bizzat gördüm" dedi.

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AKEV yolsuzluğunun detayları ortaya çıktı! Çalışanlar gerçekleri anlattı

SAHTE DİPLOMA İLE HUKUK FAKÜLTESİNE KAYIT OLMUŞ

Ekrem Çalkılıç'ın üniversitede grafik tasarımcı olarak çalışan bir personele kendi adına yurtdışından alınmış gibi görünen bir lise diploması tasarlatıp İstanbul'da bir üniversitenin hukuk fakültesine kayıt yaptırdığı yer aldı. Üniversite çalışanlarından B.G. ifadesinde, "üniversitenin mütevelli heyet başkan yardımcı Mehmet Y.'nin transkriptlerini sisteme yüklemem için ve diploma alması için Ekrem Çalkılıç bana yönlendirdi. Yine talimatla birlikte ben, bana verilen yurtdışı üniversitesi transkript bilgilerini sisteme giriş yaptım. Hangi üniversite ile ilgili olduğunu bilmediğim üniversitesi kapsamında denkliği yapıldı ancak söylediğim gibi bu verileri ben girdim. Bu verilerinde hayali olduğunu düşünüyorum" dedi.

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AKEV yolsuzluğunun detayları ortaya çıktı! Çalışanlar gerçekleri anlattı

FATURA ÖRNEĞİ ÇALIŞMAMI İSTEDİLER

Üniversitede 2019-2021 yılları arasında çalışan bir grafik tasarımcı ise savcılığa verdiği ifadesinde, Ekrem Çalkılıç, Ersan K. ile Ahmet Y.'nin kendisinden fatura örneği çalışmasını istediğini, bu talimat doğrultusunda istedikleri miktarda fatura örneği çalıştığını ve kendilerine sunduğunu söyledi. Bunun dışında ihaleye fesat karıştırmak, sahte diploma düzenlemek gibi talimatlar aldığını ve bu talimatları yerine getirdiğini belirtti.