18 Ağustos 2022, Perşembe
AKEV yolsuzluğunun detayları ortaya çıktı! Çalışanlar gerçekleri anlattı
Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK), Antalya'nın ilk vakıf üniversitelerinden olan Akev Üniversitesi'ne yönelik sahte diplomadan ihale yolsuzluklarına, ikiz plakadan yasadışı para transferlerine kadar 5 büyük soruşturma yürüttüğü ortaya çıktı. Akev Üniversitesi'nin kurucusu Selahattin Çiçek'in, Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Çalkılıç hakkında yaptığı araştırmada ise bir şok daha yaşadı.
Giriş Tarihi: 18.08.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 08:56
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