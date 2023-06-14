Meteoroloji'den 20 kente sarı kodlu uyarı! Ankara'ya dikkat! İşte il il son hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla,Aydın'ın iç kesimleri, Malatya, G. Antep ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 14.06.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 10:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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