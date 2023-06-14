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Meteoroloji'den 20 kente sarı kodlu uyarı! Ankara'ya dikkat! İşte il il son hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla,Aydın'ın iç kesimleri, Malatya, G. Antep ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 14.06.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 10:57
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Meteoroloji’den 20 kente sarı kodlu uyarı! Ankara’ya dikkat! İşte il il son hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
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Meteoroloji’den 20 kente sarı kodlu uyarı! Ankara’ya dikkat! İşte il il son hava durumu
Yağışların Aksaray ve Giresun çevreleri ile zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimleri hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli'nin doğusu, Adana ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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Meteoroloji’den 20 kente sarı kodlu uyarı! Ankara’ya dikkat! İşte il il son hava durumu
Meteoroloji, bu kentlerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konjsunda uyarılarda bulundu.
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Meteoroloji’den 20 kente sarı kodlu uyarı! Ankara’ya dikkat! İşte il il son hava durumu
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji’den 20 kente sarı kodlu uyarı! Ankara’ya dikkat! İşte il il son hava durumu
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.