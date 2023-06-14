14 Haziran 2023, Çarşamba
Dev timsah 1 yaşındaki çocuğu böyle yuttu 🐊 Dehşete düşüren görüntü | Babasının çabaları oğlunu kurtarmaya yetmedi
Malezya'da bir baba oğlu ile nehirde balık tutarken hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Aniden gelen dev timsah 1 yaşındaki çocuğu suya çekti. Baba da hemen suya atlayıp oğlunu kurtarmak isterken yaralandı. Dev timsah 1 yaşındaki minik çocuğu ağzında götürürken o anlar bölgede bulunan bir kişi tarafından kaydedildi.
Giriş Tarihi: 14.06.2023 07:37
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