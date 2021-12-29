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Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış Edirne'yi vurdu | A Haber muhabiri olay yerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından Edirne'de etkisini gösteren sağanak yağış bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Mahsur kalan vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı. A Haber muhabiri Filiz Uçan yağışın etkili olduğu bölgeden canlı yayında son durumu aktardı. Öte yandan AFAD bölgeden yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.12.2021 00:26 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 00:35
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Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış Edirne’yi vurdu | A Haber muhabiri olay yerinde

Meteoroloji Trakya için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden etkisini gösteren şiddetli yağış bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı.

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Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış Edirne’yi vurdu | A Haber muhabiri olay yerinde

Bölgede yaşanan son durumu ise Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

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Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış Edirne’yi vurdu | A Haber muhabiri olay yerinde

Kırkavak Deresi taştı. Atatürk Caddesi sular altından kaldı. Bazı ev ve iş yerlerinde vatandaşlar mahsur kaldı.

Metrekareye ise 54 kilogram yağış düştü.

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Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış Edirne’yi vurdu | A Haber muhabiri olay yerinde

Edirne Valisi sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

AFAD ekipleri bölgede mahsur kalan vatandaşları iş makinaları yardımıyla tahliye etti.

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Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış Edirne’yi vurdu | A Haber muhabiri olay yerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yağışların Perşembe gününe kadar süreceği duyurdu ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması konusunda uyarılarda bulundu.