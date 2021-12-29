Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış Edirne'yi vurdu | A Haber muhabiri olay yerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından Edirne'de etkisini gösteren sağanak yağış bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Mahsur kalan vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı. A Haber muhabiri Filiz Uçan yağışın etkili olduğu bölgeden canlı yayında son durumu aktardı. Öte yandan AFAD bölgeden yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...