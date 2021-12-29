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Haberler Galeri Anakonda ormanda yakaladığı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Yuvasına götürürken yakaladılar

Anakonda ormanda yakaladığı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Yuvasına götürürken yakaladılar

Doğada arkadaşlarıyla gezmeye çıkan bir grup yaşadıkları olay karşısında adeta şoke oldu. Gruplar halinde gezerken, yardım çığlığı duyan gençler hemen sesin geldiği yere gitti. Gençler dev anakonda yılanının arkadaşlarına saldırdığını ve öldürmek üzere olduğunu görünce hemen müdahale etmeye çalıştılar. Dehşete düşüren anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 29.12.2021 06:31 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 06:31
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Anakonda ormanda yakaladığı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Yuvasına götürürken yakaladılar

Vahşi doğada yaşanan olay herkesi şoke etti. Arkadaşlarıyla birlikte doğa gezintisine çıkan bir grup anakonda saldırısına maruz kaldı. Grup halinde dolaşırken birden ses duyan gençler ne olduğuna anlam veremedi.

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Anakonda ormanda yakaladığı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Yuvasına götürürken yakaladılar

Arkadaşının yardım çığlıkları sonrası harekete geçen gençler gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu.

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Anakonda ormanda yakaladığı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Yuvasına götürürken yakaladılar

Dev yılan arkadaşlarını sarıp yemeye hazırlanırken, gençler olay yerine gelerek müdahale etti.

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Anakonda ormanda yakaladığı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Yuvasına götürürken yakaladılar

O anlar ise böyle görüntülendi.

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Anakonda ormanda yakaladığı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Yuvasına götürürken yakaladılar