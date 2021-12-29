Anakonda ormanda yakaladığı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Yuvasına götürürken yakaladılar

Doğada arkadaşlarıyla gezmeye çıkan bir grup yaşadıkları olay karşısında adeta şoke oldu. Gruplar halinde gezerken, yardım çığlığı duyan gençler hemen sesin geldiği yere gitti. Gençler dev anakonda yılanının arkadaşlarına saldırdığını ve öldürmek üzere olduğunu görünce hemen müdahale etmeye çalıştılar. Dehşete düşüren anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 29.12.2021 06:31 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 06:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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