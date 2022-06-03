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Doktorları hayrete düşürdü! Boğaz kaşıntısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı | Midesinde yaşamaya başlamış

Çin'de meydana gelen olay tıp dünyasını şoke etti. 5 yaşındaki çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorlar görünce hayrete düştü. Bakın boğazından midesinde 1 yıldır yaşayan hangi canlı çıkarıldı?

Giriş Tarihi: 03.06.2022 06:17 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 06:17
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Doktorları hayrete düşürdü! Boğaz kaşıntısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı | Midesinde yaşamaya başlamış

Çin'de tıp dünyasını şaşırtan bir olay yaşandı. Çinli uzmanlar, Yunnan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

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Doktorları hayrete düşürdü! Boğaz kaşıntısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı | Midesinde yaşamaya başlamış

Yapılan kontrollerde,Tao adlı çocuğun boğazında yaşayan bir canlı tespit edildi. Uzmanlar, Tao'yu ameliyata aldı.

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Doktorları hayrete düşürdü! Boğaz kaşıntısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı | Midesinde yaşamaya başlamış

Yaklaşık 4 saat süren operasyonda, canlı solucanın bir yıldan fazla çocuğun midesinde yaşadığı ve solunum problemleri ile sürekli boğaz ağrısına neden olduğunu belirtti.

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Doktorları hayrete düşürdü! Boğaz kaşıntısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı | Midesinde yaşamaya başlamış

Yapılan operasyonla Tao'nun boğazındaki solucan çıkarılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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Doktorları hayrete düşürdü! Boğaz kaşıntısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı | Midesinde yaşamaya başlamış

Günlerce burnu kanayan ve baş ağrısı sıkıntısı çeken 51 yaşındaki yaşlı adam tüm dünyayı şoke etti.