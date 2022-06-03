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Doktorları hayrete düşürdü! Boğaz kaşıntısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı | Midesinde yaşamaya başlamış
Çin'de meydana gelen olay tıp dünyasını şoke etti. 5 yaşındaki çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorlar görünce hayrete düştü. Bakın boğazından midesinde 1 yıldır yaşayan hangi canlı çıkarıldı?
Giriş Tarihi: 03.06.2022 06:17Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 06:17