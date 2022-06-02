Galata’da kendini ateşe verip cayır cayır yanmıştı! 28 yaşındaki genç kurtarılamadı… İşte ‘Telefon’ detayı

"KENDİNİ YAKACAĞIM"

Olayla ilgili hastanede tedavi devam eden gencin sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etmişti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alınmıştı. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini telefonla arayarak "Kendini yakacağım" dediği öğrenildi.