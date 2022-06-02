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Haberler Galeri Galata’da kendini ateşe verip cayır cayır yanmıştı! 28 yaşındaki genç kurtarılamadı… İşte ‘Telefon’ detayı

Galata’da kendini ateşe verip cayır cayır yanmıştı! 28 yaşındaki genç kurtarılamadı… İşte ‘Telefon’ detayı

İstanbul'da Galata Kulesi Meydanı'nda geçen salı günü akıllara durgunluk getiren bir olay yaşanmıştı. Elinde plastik orakla gelen 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, tekbir getirerek kendini ateşe verdikten sonra etraftaki vatandaşların hayrete düşmüş bakışları arasında adeta alev topuna dönüşmüş, kan donduran olay anbean kaydedilmişti. Olayın akabinde hastaneye kaldırılan Pekpak, bütün müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pekpak'ın kendini yakmadan önce ailesine açtığı telefon ise ilgi çekti. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 02.06.2022 17:04 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 17:04
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Galata’da kendini ateşe verip cayır cayır yanmıştı! 28 yaşındaki genç kurtarılamadı… İşte ‘Telefon’ detayı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İstanbul'un göbeğinde yaşanan, görenlerin hafızasından kolay kolay silinmeyecek olayın ardından Abdullah Cihat Turan Pekpak kurtarılamadı.

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Galata’da kendini ateşe verip cayır cayır yanmıştı! 28 yaşındaki genç kurtarılamadı… İşte ‘Telefon’ detayı

AİLESİNE TELEFON AÇIP…

Hastanede yaşamını yitiren Pekpak'ın olaydan önce ailesine telefon açtığı, telefonda kendini yakacağını söylediği öğrenildi.

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Galata’da kendini ateşe verip cayır cayır yanmıştı! 28 yaşındaki genç kurtarılamadı… İşte ‘Telefon’ detayı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde önceki gün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, eline plastik bir orak alan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe vermişti. Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna dönmüş, bu sırada tekbir getirmişti. Görenlerin şoke olduğu olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

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Galata’da kendini ateşe verip cayır cayır yanmıştı! 28 yaşındaki genç kurtarılamadı… İşte ‘Telefon’ detayı

KURTARILAMADI

Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığılmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yanıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilmişti.

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Galata’da kendini ateşe verip cayır cayır yanmıştı! 28 yaşındaki genç kurtarılamadı… İşte ‘Telefon’ detayı

"KENDİNİ YAKACAĞIM"

Olayla ilgili hastanede tedavi devam eden gencin sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etmişti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alınmıştı. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini telefonla arayarak "Kendini yakacağım" dediği öğrenildi.