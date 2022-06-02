02 Haziran 2022, Perşembe
Galata’da kendini ateşe verip cayır cayır yanmıştı! 28 yaşındaki genç kurtarılamadı… İşte ‘Telefon’ detayı
İstanbul'da Galata Kulesi Meydanı'nda geçen salı günü akıllara durgunluk getiren bir olay yaşanmıştı. Elinde plastik orakla gelen 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, tekbir getirerek kendini ateşe verdikten sonra etraftaki vatandaşların hayrete düşmüş bakışları arasında adeta alev topuna dönüşmüş, kan donduran olay anbean kaydedilmişti. Olayın akabinde hastaneye kaldırılan Pekpak, bütün müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pekpak'ın kendini yakmadan önce ailesine açtığı telefon ise ilgi çekti. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 02.06.2022 17:04 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 17:04
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