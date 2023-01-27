27 Ocak 2023, Cuma
Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına kabusu o illeri sardı | Dalgalar sahili dövüyor
Meteoroloji'nin 'turuncu' kodla uyardığı Antalya'da kuvvetli fırtına etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar sahil bandına kadar ulaşırken, Muğla'da da durum çok farklı değildi. Çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği bölgede vatandaşlara dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı.Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.
Giriş Tarihi: 27.01.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 16:34
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