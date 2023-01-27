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Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına kabusu o illeri sardı | Dalgalar sahili dövüyor

Meteoroloji'nin 'turuncu' kodla uyardığı Antalya'da kuvvetli fırtına etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar sahil bandına kadar ulaşırken, Muğla'da da durum çok farklı değildi. Çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği bölgede vatandaşlara dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı.Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

Giriş Tarihi: 27.01.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 16:34
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Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına kabusu o illeri sardı | Dalgalar sahili dövüyor

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün dün çok şiddetli yağış ve fırtına için 'turuncu' kodlu uyarıda bulunduğu Antalya'da kuvvetli rüzgar, sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

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Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına kabusu o illeri sardı | Dalgalar sahili dövüyor

Konyaaltı Sahili'nde dalgalar bazı noktalarda sahil bandına kadar ulaştı. Bazı kişiler ise kuvvetli rüzgara rağmen sahile gelip dalgaların önünde fotoğraf çektirdi.

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Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına kabusu o illeri sardı | Dalgalar sahili dövüyor

Sahil bandında skutere binen ve rüzgarla devrilip düşen çocuğu annesi kaldırdı. Sahildeki işletmelerde, dün yapılan uyarının ardından olumsuzluk yaşanmaması adına önlem alındığı görüldü. Bazı uçak seferleri, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ertelendi.

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Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına kabusu o illeri sardı | Dalgalar sahili dövüyor

Kuvvetli yağışın, akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına kabusu o illeri sardı | Dalgalar sahili dövüyor

DALGALAR FALEZLERİ AŞTI

Kent merkezinde fırtına sebebiyle denizde oluşan dalgalar 40 metre yükseklikteki falezleri dövdü. Dalgaların boyu zaman zaman falezleri aştı.