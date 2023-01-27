HATİM DUASI ARAPÇA OKUNUŞU | Hatim duası okumanın fazileti nedir? Nasıl yapılır? Hangi sureler okunur? Farz mı, Vacip mi?

Zaman içinde hafızların bu okuyuşları için aynı terim kullanılmıştır. Bu gelenek, Cebrail'in ramazan aylarında her gece Hz. Peygamber'e (SAV) gelerek o ana kadar indirilmiş olan ayet ve sureleri karşılıklı okuyup kontrol etmelerine dayanır. Kur'an'ın ramazan ayında nazil olmaya başlaması, bu ayda yapılan amellerin diğer zamanlara göre daha faziletli kabul edilmesi de geleneğin yaygınlaşmasında etkili olmuştur.