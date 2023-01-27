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Haberler Galeri HATİM DUASI ARAPÇA OKUNUŞU | Hatim duası okumanın fazileti nedir? Nasıl yapılır? Hangi sureler okunur? Farz mı, Vacip mi?

HATİM DUASI ARAPÇA OKUNUŞU | Hatim duası okumanın fazileti nedir? Nasıl yapılır? Hangi sureler okunur? Farz mı, Vacip mi?

Kuran-ı Kerim'i hatim etmeden önce niyet edilir sonrasında ise edilen niyetlerin kabul edilmesi için hatim duası yapılır. Kuran-ı Kerim'in baştan sona okunması manasına gelen hatim, kimi zaman bir grup tarafından kimi zaman ise bir kişi tarafından yapılabilmektedir. Peki Kuran-ı Kerim hatmettikten sonra hatim duası okumak farz mıdır? Hatim duası okumanın fazileti nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 16:13
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HATİM DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU | Hatim duası okumanın fazileti nedir? Nasıl yapılır? Hangi sureler okunur? Farz mı, Vacip mi?

Kuran-ı Kerim-i okumak ve hatim etmek sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) zamanından bizlere kalan değerli sünnetlerden biridir. Müslümanlar Kuran hatim etmeden önce niyet eder sonrasındaysa hatim duası okurlar. Peki Hatim duası okumanın fazileti nedir? Nasıl yapılır? Hangi sureler okunur? Hatim duası okumak farz mı, vacip mi? Hükmü nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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HATİM DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU | Hatim duası okumanın fazileti nedir? Nasıl yapılır? Hangi sureler okunur? Farz mı, Vacip mi?

HATİM ETMEK NE ANLAMA GELİYOR?

"Hatm ve hıtâm" örtmek, mühürlemek, bir şeyi tamamlayarak sonuna ulaşma anlamlarına gelir. Kur'ân-ı Kerim'i başından sonuna kadar yüzünden veya ezbere okuyarak bitirmek hatim etmek, hatmetmek ya da hatim indirmek olarak adlandırılır.

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HATİM DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU | Hatim duası okumanın fazileti nedir? Nasıl yapılır? Hangi sureler okunur? Farz mı, Vacip mi?

MUKABELE NEDİR?

Sözlükte "iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak" manalarına gelen mukabele, üç aylarda ve ramazan ayında cami, mescid ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hafızlar tarafından okunan Kur'an'ı Kerim'i takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğine denir.

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HATİM DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU | Hatim duası okumanın fazileti nedir? Nasıl yapılır? Hangi sureler okunur? Farz mı, Vacip mi?

Zaman içinde hafızların bu okuyuşları için aynı terim kullanılmıştır. Bu gelenek, Cebrail'in ramazan aylarında her gece Hz. Peygamber'e (SAV) gelerek o ana kadar indirilmiş olan ayet ve sureleri karşılıklı okuyup kontrol etmelerine dayanır. Kur'an'ın ramazan ayında nazil olmaya başlaması, bu ayda yapılan amellerin diğer zamanlara göre daha faziletli kabul edilmesi de geleneğin yaygınlaşmasında etkili olmuştur.

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HATİM DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU | Hatim duası okumanın fazileti nedir? Nasıl yapılır? Hangi sureler okunur? Farz mı, Vacip mi?

HATİM DUASI YAPMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Hatim duası ile ilgili farz ya da vacip demek pek mümkün olmamakla birlikte müstehap olarak adlandırmak daha doğru olacaktır. Müstehap anlam olarak Müstehap (veya Müstehab), "sevilen, beğenilen" anlamına gelen dini bir terimdir.