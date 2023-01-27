HaberlerGaleriHATİM DUASI ARAPÇA OKUNUŞU | Hatim duası okumanın fazileti nedir? Nasıl yapılır? Hangi sureler okunur? Farz mı, Vacip mi?
HATİM DUASI ARAPÇA OKUNUŞU | Hatim duası okumanın fazileti nedir? Nasıl yapılır? Hangi sureler okunur? Farz mı, Vacip mi?
Kuran-ı Kerim'i hatim etmeden önce niyet edilir sonrasında ise edilen niyetlerin kabul edilmesi için hatim duası yapılır. Kuran-ı Kerim'in baştan sona okunması manasına gelen hatim, kimi zaman bir grup tarafından kimi zaman ise bir kişi tarafından yapılabilmektedir. Peki Kuran-ı Kerim hatmettikten sonra hatim duası okumak farz mıdır? Hatim duası okumanın fazileti nedir?