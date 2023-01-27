HaberlerGaleriEbu Cehil Kimdir? Nasıl bir hayat yaşamıştır? Ne zaman, nasıl öldü? Peygamber Efendimizin "Ebu Cehil'in hurma ağacı" sözü ne demek?
Ebu Cehil Kimdir? Nasıl bir hayat yaşamıştır? Ne zaman, nasıl öldü? Peygamber Efendimizin "Ebu Cehil'in hurma ağacı" sözü ne demek?
Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sav) İslam dini nail olduktan sonra kendisine karşı çıkanların başında gelen Ebu Cehil'e ve hayatına detaylar merak edilmeye başlandı. 27 Ocak Cuma günü yayımlanan En Büyük Mucize Kur'an-ı Kerim hutbesinin ardından Müslümanlar, Ebu Cehil'in nasıl bir hayat yaşadığını araştırmaya başladı. Peki Ebu Cehil Kimdir? Nasıl bir hayat yaşamıştır? Ne zaman, nasıl öldü?