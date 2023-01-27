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Ebu Cehil Kimdir? Nasıl bir hayat yaşamıştır? Ne zaman, nasıl öldü? Peygamber Efendimizin "Ebu Cehil'in hurma ağacı" sözü ne demek?

Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sav) İslam dini nail olduktan sonra kendisine karşı çıkanların başında gelen Ebu Cehil'e ve hayatına detaylar merak edilmeye başlandı. 27 Ocak Cuma günü yayımlanan En Büyük Mucize Kur'an-ı Kerim hutbesinin ardından Müslümanlar, Ebu Cehil'in nasıl bir hayat yaşadığını araştırmaya başladı. Peki Ebu Cehil Kimdir? Nasıl bir hayat yaşamıştır? Ne zaman, nasıl öldü?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 14:06
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Ebu Cehil Kimdir? Nasıl bir hayat yaşamıştır? Ne zaman, nasıl öldü? Peygamber Efendimizin Ebu Cehil’in hurma ağacı sözü ne demek?

Ebu Cehil kimdir, nasıl bir hayat yaşamıştır sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 570 yılında Mekke'de doğan Ebu Cehil, nüfuzunu ve servetini kullanarak İslam'ın dinine zarar vermeye çalıştı. Peki Ebu Cehil Kimdir? Nasıl bir hayat yaşamıştır? Ne zaman, nasıl öldü? Peygamber Efendimizin "Ebu Cehil'in hurma ağacı" sözü ne demek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ebu Cehil Kimdir? Nasıl bir hayat yaşamıştır? Ne zaman, nasıl öldü? Peygamber Efendimizin Ebu Cehil’in hurma ağacı sözü ne demek?

EBU CEHİL KİMDİR?

570 yılında Kureyş'te doğan Ebu Cehil, Mahzum kabilesine mensuptu. Hayatı boyunca kavmiyetçilik yapmış ve kabilesinin diğer kabilelerden üstün olduğunu savunmuştur.

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Ebu Cehil Kimdir? Nasıl bir hayat yaşamıştır? Ne zaman, nasıl öldü? Peygamber Efendimizin Ebu Cehil’in hurma ağacı sözü ne demek?

Hz. Muhammed peygamberliğini ilan ettiğinde ilk karşı çıkanlardan biri Ebu Cehil oldu. O dönem Arabistan yarım adasının genelinde çok tanrıcılık yaygındır. Hz. Muhammed'in peygamberliğini yalanlayan ve İslam'ı inkar eden Ebu Cehil, ilk Müslümanlara karşı zalimce bir tutum sergiledi.

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Ebu Cehil Kimdir? Nasıl bir hayat yaşamıştır? Ne zaman, nasıl öldü? Peygamber Efendimizin Ebu Cehil’in hurma ağacı sözü ne demek?

Ebu Cehil 620 yılında Beni Mahzum'un reisi oldu. Bu tarihten itibaren serveti ve nüfuzu arttı. Mekke'nin zengin müşrikleriyle sık sık toplantılar düzenlemeye başladı. 622 yılında Müslümanların direncini kırmak için birçok kişiye işkence yapıldı. Hz. Muhammed, Müslümanların daha fazla zarar görmemesi adına sahabesi ile birlikte Mediye'ye hicret etti.

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Ebu Cehil Kimdir? Nasıl bir hayat yaşamıştır? Ne zaman, nasıl öldü? Peygamber Efendimizin Ebu Cehil’in hurma ağacı sözü ne demek?

NASIL ÖLMÜŞTÜR?

Hicretten sonra Müşrikler, Müslümanların kervanlarını yağmalamaya ve onları kışkırtmaya devam etti. Bunun üzerine yaklaşık 1000 kadar Müslüman Hz. Muhammed'in önderliğinde Bedir'e doğru harekete geçti. Kureyşli müşriklerden oluşan ordunun başında ise Ebu Cehil vardı.

624 yılında yapılan Bedir Savaşı, Müslümanlar kazandı. Yaklaşık 80 müşrik öldürüldü. Ebu Cehil de aynı savaşta Muavviz tarafından başı kesilerek öldürüldü. Birçok kaynağa göre cesedi civardaki kör kuyulardan birine atıldı.