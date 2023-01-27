Ebu Cehil Kimdir? Nasıl bir hayat yaşamıştır? Ne zaman, nasıl öldü? Peygamber Efendimizin "Ebu Cehil'in hurma ağacı" sözü ne demek?

NASIL ÖLMÜŞTÜR?

Hicretten sonra Müşrikler, Müslümanların kervanlarını yağmalamaya ve onları kışkırtmaya devam etti. Bunun üzerine yaklaşık 1000 kadar Müslüman Hz. Muhammed'in önderliğinde Bedir'e doğru harekete geçti. Kureyşli müşriklerden oluşan ordunun başında ise Ebu Cehil vardı.

624 yılında yapılan Bedir Savaşı, Müslümanlar kazandı. Yaklaşık 80 müşrik öldürüldü. Ebu Cehil de aynı savaşta Muavviz tarafından başı kesilerek öldürüldü. Birçok kaynağa göre cesedi civardaki kör kuyulardan birine atıldı.