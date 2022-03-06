Meteoroloji uyarılar peş peşe geldi| 7-11 Mart durumu |Mart kapıdan baktıracak! Önce yağmur sonra kar yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ülke genelinde hava durumu ile ilgili uyarılarda bulundu. Türkiye genelinde mevsim normallerinde etkili olacak hava sıcaklıkları yeni haftada hissedilir derecede düşerken, iç bölgelerde zaman zaman şiddetli kar yağışı bekleniyor. Yağışlar başta sağanak yağışa peşinden de pek çok kentimizde yerini kar yağışına bırakması öngörülüyor. Hava sıcaklıkları için de son dakika uyarılar yapan Meteoroloji ciddi bir düşüşün altını çizdi. Peki bu hafta hava nasıl olacak? Hava durumu haberinin detayları…