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Haberler Galeri Meteoroloji uyarılar peş peşe geldi| 7-11 Mart durumu |Mart kapıdan baktıracak! Önce yağmur sonra kar yağacak

Meteoroloji uyarılar peş peşe geldi| 7-11 Mart durumu |Mart kapıdan baktıracak! Önce yağmur sonra kar yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ülke genelinde hava durumu ile ilgili uyarılarda bulundu. Türkiye genelinde mevsim normallerinde etkili olacak hava sıcaklıkları yeni haftada hissedilir derecede düşerken, iç bölgelerde zaman zaman şiddetli kar yağışı bekleniyor. Yağışlar başta sağanak yağışa peşinden de pek çok kentimizde yerini kar yağışına bırakması öngörülüyor. Hava sıcaklıkları için de son dakika uyarılar yapan Meteoroloji ciddi bir düşüşün altını çizdi. Peki bu hafta hava nasıl olacak? Hava durumu haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 06.03.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022 16:42
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Meteoroloji uyarılar peş peşe geldi| 7-11 Mart durumu |Mart kapıdan baktıracak! Önce yağmur sonra kar yağacak

Hava durumuna dair pek çok şehrimizde dikkate alınması gereken kritik uyarılar yapıldı.

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Meteoroloji uyarılar peş peşe geldi| 7-11 Mart durumu |Mart kapıdan baktıracak! Önce yağmur sonra kar yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini yayınladı.

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Meteoroloji uyarılar peş peşe geldi| 7-11 Mart durumu |Mart kapıdan baktıracak! Önce yağmur sonra kar yağacak

Yayınlanan tahmini verilere göre yeni hafta yağışlı bir havayla başlarken hava sıcaklıkları gittikçe düşecek.

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Meteoroloji uyarılar peş peşe geldi| 7-11 Mart durumu |Mart kapıdan baktıracak! Önce yağmur sonra kar yağacak

Haftanın son günlerinde pek çok ilde kar yağışı etkili olacak.

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Meteoroloji uyarılar peş peşe geldi| 7-11 Mart durumu |Mart kapıdan baktıracak! Önce yağmur sonra kar yağacak

MART ÇETİN BAŞLAYACAK

Edinilen son dakika bilgisine göre Mart soğukları yurt genelinde birçok ilde etkili şekilde başlayacak.