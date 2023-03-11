Meteoroloji uyardı: 5 bölgede başlıyor! Yazdan kalma günler hafta sonu bitiyor! Kar, yağmur, fırtına derken...

Hafta sonu hazırlıkları sürerken tatil planı yapanlar ya da dışarı çıkma planı olanlar detaylı hava durumu raporunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yağmur ve sağanak kapıda. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte il il 5 günlük hava durumu raporu.