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Meteoroloji uyardı: 5 bölgede başlıyor! Yazdan kalma günler hafta sonu bitiyor! Kar, yağmur, fırtına derken...

Hafta sonu hazırlıkları sürerken tatil planı yapanlar ya da dışarı çıkma planı olanlar detaylı hava durumu raporunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yağmur ve sağanak kapıda. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte il il 5 günlük hava durumu raporu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2023 11:25
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Meteoroloji uyardı: 5 bölgede başlıyor! Yazdan kalma günler hafta sonu bitiyor! Kar, yağmur, fırtına derken...

Meteoroloji 5 bölgeyi uyararak, "başlıyor" dedi. Baharın ilk günlerini yaşadığımı bu günlerde kura geçen kışın etkileri hala sürüyor. Vatandaşlar arama motorlarında yağmur ya da kar yağışının olup olmayacağını araştırıyor. Cumartesi itibarıyla hava sıcaklıkları 1 ila 4 derece arasında düşecek. Yazdan kalma günler bitiyor. Kar, yağmur, fırtına derken...

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Meteoroloji uyardı: 5 bölgede başlıyor! Yazdan kalma günler hafta sonu bitiyor! Kar, yağmur, fırtına derken...

METEOROLOJİ O BÖLGELERİ UYARDI!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre 81 ilimizde görülecek olan hava sıcaklıkları duyuruldu.

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Meteoroloji uyardı: 5 bölgede başlıyor! Yazdan kalma günler hafta sonu bitiyor! Kar, yağmur, fırtına derken...

Salı günü Marmara'yı terk eden yağışlı havalar bu kez etkisini Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gösterecek. Hava sıcaklıkları ise 1 ila 4 derece arası düşecek.

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Meteoroloji uyardı: 5 bölgede başlıyor! Yazdan kalma günler hafta sonu bitiyor! Kar, yağmur, fırtına derken...

Trakya, İzmir ve Çanakkale çevreleri, Sinop ile Samsun Çevreleri, Antalya ve Isparta bölgesi, Doğu Akdeniz ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağmurlu olacak.

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Meteoroloji uyardı: 5 bölgede başlıyor! Yazdan kalma günler hafta sonu bitiyor! Kar, yağmur, fırtına derken...

Ege'nin kıyı kesimleri ile Marmara'da lodos etkisini sürdürecek.